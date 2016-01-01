حكم إعطاء الصدقة للمتسولين وهل يجوز التراجع عن إخراجها؟.. اعرف رأي الشرع



الصدقة الصدقة



ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، يقول صاحبه: «كنت أنوى أن أعطى أحدهم صدقة ولكن بدر منه تصرف أزعجنى فقررت عدم إعطائه فهل عليَّ ذنب؟».



وأجاب "جمعة"، قائلًا "أما الذنب فلا ولكن هذا موقف غير أخلاقي فليس كل شيء بدر من شخص أمرًا سيئا نمنع عنه الصدقة فمن الممكن أن تصلح الصدقة حاله وربما يتغير للأفضل بعد أن تعطيه الصدقة".



حكم إعطاء الصدقة للمتسولين بالشارع ووسائل المواصلات

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قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن الصدقة لا تجوز إلا على المستحقين وما نشاهدهم في إشارات المرور والطرقات والممرات أغلبهم لا يستحقون الصدقة، لافتا إلى أن الفقير المحتاج يرضى بما يعطيه له الناس فلو أعطيته جنيها واحدا فرح به أما المتسولون بإشارات المرور والطرقات قد لا يعجبه هذا الجنيه وقد يلقيه لك.وأضاف عاشور خلال إجابته على أسئلة المتابعين عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء قائلا: "الأصل في الزكاة والصدقة هي البحث عن مستحقها فعلا، فتجد كثير من المحتاجين ماكثين في بيوتهم وهم في أشد الحاجة لهذه الصدقة ولكن العفاف يمنعهم من ذلك "لا يسألون الناس إلحافا"، ومثل هذا الفقير أو المحتاج يستحق العطاء أكثر من المتسولين بالطرق وإشارات المرور والمترو والقطار.