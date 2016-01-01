رد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال إحدى السيدات، تقول فيه "هل يجوز لي أن أعمل عملًا لمنع زوجي من العلاقات النسائية؟".
وقال أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن الذهاب للدجالين والمشعوذين أمر محرم شرعا ولا ينبغي لمسلم أبدًا أن يصدق ما يقوله الكهنة.
واستشهد أمين الفتوى بحديث النبي "من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد أنزل على محمد" مناشدا الزوجة اختيار الوقت المناسب لنصح زوجها أو إدخال أحد من أهل الخير والصلاح لإقناعه بالخطأ الذي يفعله.
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التعليقات على زوجي "بتاع ستات" هل يجوز أن أعمل له "عمل" لإبعاده عن ذلك.. شاهد رد الإفتاء
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