زوجي "بتاع ستات" هل يجوز أن أعمل له "عمل" لإبعاده عن ذلك.. شاهد رد الإفتاء



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية

رد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال إحدى السيدات، تقول فيه "هل يجوز لي أن أعمل عملًا لمنع زوجي من العلاقات النسائية؟".



وقال أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن الذهاب للدجالين والمشعوذين أمر محرم شرعا ولا ينبغي لمسلم أبدًا أن يصدق ما يقوله الكهنة.



واستشهد أمين الفتوى بحديث النبي "من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد أنزل على محمد" مناشدا الزوجة اختيار الوقت المناسب لنصح زوجها أو إدخال أحد من أهل الخير والصلاح لإقناعه بالخطأ الذي يفعله.

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حكم قراءة الفنجانقال الدكتور أحمد صدقي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن علم الغيب لله سبحانه وتعالى وترويج أعمال الدجل والشعوذة أو ما يسمونها علم الكواكب والنجوم يدخل تحت بند الشرك بالله فلا يعلم الغيب إلا الله.وأضاف أحمد صدقي، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، أن قراءة الفنجان والأبراج كلها من الشعوذة والباطل، فالدين الإسلامي دين وضوح ليس فيه لغة شياطين وادعاء الغيب، منوها أن هناك أشخاصا طيبين لا يعرفون طبيعة هذه الأعمال وعليهم ألا ينساقوا خلف هذه الشعوذة.وأشار إلى أن الاعتقاد في هذه الأمور المضللة ينتج عقول جاهلة غير مستنيرة يرمي أموره على أمور ليست من الدين في شيء ومن المفترض أن ينبي أموره على حجج وبراهين واضحة.