حكم ميراث الزوجة الأجنبية من مصري.. شاهد الرد

آخر الأخباراخبار المسلمين › حكم ميراث الزوجة الأجنبية من مصري.. شاهد الرد

صورة الخبر: دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية


أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سائل يستفسر عن حكم ميراث الزوجة الأجنبية للمتزوجة من مصري ويعيشان معا في مصر.

وقال أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن الميراث في الدول الأجنبية يحصل كل منهما على نصف ما يملك الأخر في حالة وفاة أحد الطرفين وذلك طبقا لكلام الزوج السائل.

وأشار إلى أنه بالنسبة للحالة الوارد فيها السؤال، فإن الميراث يكون بالنصاب الشرعي طالما كانت الإقامة في مصر، فيحصل الزوج النصف إن لم يكن هناك أولاد، والربع إن كان هناك أولاد، والزوجة تحصل على الربع إن لم يكن هناك أولاد والثمن إن كان هناك أولاد ويقصد بالأولاد الذكور والإناث.

حكم كتابة التركة كلها للزوجة
تلقى مجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول" هل يجوز كتابة كل أملاكي لزوجتي كي لا يأخذ إخوتي من الميراث"؟.

أجاب مجمع البحوث عبر صفحته على الفيسبوك، أنه لا يجوز قصد الإضرار ببعض الورثة بأن يكتب لأحدهم ممتلكاته دون الآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.

وأوضح أنه لا يجوز له أن يخص الزوجة بكل المال ويحرم إخوته لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ، ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ" .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حكم ميراث الزوجة الأجنبية من مصري.. شاهد الرد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
38044

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F435543%2F%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%2585%2D%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AB%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B2%25D9%2588%25D8%25AC%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9%2D%25D9%2585%25D9%2586%2D%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1%25D9%258A%2D%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25AF%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25AF&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager