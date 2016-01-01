حكم ميراث الزوجة الأجنبية من مصري.. شاهد الرد



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية



أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سائل يستفسر عن حكم ميراث الزوجة الأجنبية للمتزوجة من مصري ويعيشان معا في مصر.



وقال أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن الميراث في الدول الأجنبية يحصل كل منهما على نصف ما يملك الأخر في حالة وفاة أحد الطرفين وذلك طبقا لكلام الزوج السائل.



وأشار إلى أنه بالنسبة للحالة الوارد فيها السؤال، فإن الميراث يكون بالنصاب الشرعي طالما كانت الإقامة في مصر، فيحصل الزوج النصف إن لم يكن هناك أولاد، والربع إن كان هناك أولاد، والزوجة تحصل على الربع إن لم يكن هناك أولاد والثمن إن كان هناك أولاد ويقصد بالأولاد الذكور والإناث.

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حكم كتابة التركة كلها للزوجةتلقى مجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول" هل يجوز كتابة كل أملاكي لزوجتي كي لا يأخذ إخوتي من الميراث"؟.أجاب مجمع البحوث عبر صفحته على الفيسبوك، أنه لا يجوز قصد الإضرار ببعض الورثة بأن يكتب لأحدهم ممتلكاته دون الآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.وأوضح أنه لا يجوز له أن يخص الزوجة بكل المال ويحرم إخوته لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ، ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ" .