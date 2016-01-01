أعلنت جامعة الملك خالد فى السعودية على حسابها بـ"تويتر" بأنها اعتمدت 4 وسائل للتقييم التالية خلال فترة التحول إلى التعلم الإلكتروني الكامل.
وتشمل: اختبارات إلكترونية قصيرة، تسليم مقال، مشاركات باوربوينت، المشاركة في المنتديات للمقررات وغيرها، عوضًا عن الاختبارات الاعتيادية، يؤديها الطالب بالتنسيق مع أستاذ المقرر، وفق سياسات التعلم الإلكتروني بالجامعة.
وفِي حال استجد أمر فيما يخص إجراءات ومواعيد الاختبارات من الجهات ذات العلاقة فسوف يتم إعلان ذلك.
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التعليقات على جامعة الملك خالد تعتمد نظاما جديدا لتقييم الطلاب..تعرف عليه
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