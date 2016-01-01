جامعة الملك خالد تعتمد نظاما جديدا لتقييم الطلاب..تعرف عليه

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صورة الخبر: جامعة الملك خالد
جامعة الملك خالد

أعلنت جامعة الملك خالد فى السعودية على حسابها بـ"تويتر" بأنها اعتمدت 4 وسائل للتقييم التالية خلال فترة التحول إلى التعلم الإلكتروني الكامل.

وتشمل: اختبارات إلكترونية قصيرة، تسليم مقال، مشاركات باوربوينت، المشاركة في المنتديات للمقررات وغيرها، عوضًا عن الاختبارات الاعتيادية، يؤديها الطالب بالتنسيق مع أستاذ المقرر، وفق سياسات التعلم الإلكتروني بالجامعة.

وفِي حال استجد أمر فيما يخص إجراءات ومواعيد الاختبارات من الجهات ذات العلاقة فسوف يتم إعلان ذلك.

وأشارت الجامعة في بداية إعلانها إلى أن ذلك يأتي من حرصها على مصلحة أبنائها وبناتها الطلاب والطالبات، واختتمت إعلانها بدعواتها للجميع بالسلامة والتوفيق.

المصدر: elbalad

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