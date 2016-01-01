قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تأجيل بطولة يورو 2020 لمدة عام لتقام في صيف 2021، وذلك خلال اجتماعه الطارئ المقام حاليًا، لحسم مصير مسابقاته، بعد تفشي فيروس كورونا.
ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بطولة اليورو ستقام في الفترة ما بين 11 يونيو إلى 11 يوليو العام المقبل 2021.
وكشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم، الثلاثاء، أن "يويفا"، ألغى حجوزات الفنادق في كوبنهاجن، أحد المدن المستضيفة لبطولة أوروبا 2020، منذ أكثر من أسبوع.
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التعليقات على كلام نهائى.. تأجيل يورو 2020 لمدة عام بسبب كورونا
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