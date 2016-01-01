كلام نهائى.. تأجيل يورو 2020 لمدة عام بسبب كورونا



يورو 2020 يورو 2020

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تأجيل بطولة يورو 2020 لمدة عام لتقام في صيف 2021، وذلك خلال اجتماعه الطارئ المقام حاليًا، لحسم مصير مسابقاته، بعد تفشي فيروس كورونا.



ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بطولة اليورو ستقام في الفترة ما بين 11 يونيو إلى 11 يوليو العام المقبل 2021.



وكشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم، الثلاثاء، أن "يويفا"، ألغى حجوزات الفنادق في كوبنهاجن، أحد المدن المستضيفة لبطولة أوروبا 2020، منذ أكثر من أسبوع.

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ويعقد "يويفا" حاليًا، اجتماعًا مهمًا مع الاتحادات المحلية، بشأن حسم مصير بطولات يورو 2020، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، في ظل توقف بطولات الدوري المحلية، بسبب فيروس كورونا.