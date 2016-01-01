بسبب كورونا.. القبض على مهندسة مصرية في الكويت.. تفاصيل

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القبض على مهندسة مصرية في الكويت

أعلنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت، أمس الاثنين، القبض على مصري مقيم في البلاد بسبب نشره مقاطع فيديو يعترض خلالها على الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا.

وفي الوقت الذي أحيل فيه المتهم المصري بالإساءة للكويت إلى سجن طلحة، تمهيدا لإبعاده من البلاد، تم القبض على مهندسة مصرية أيضا بالتهمة ذاتها ومن ثمّ اقتيادها إلى إدارة الجرائم الإلكترونية.

ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، قامت المهندسة المصرية الموجودة هناك بانتقاد إجراءات دولة الكويت الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال مصدر أمني للصحيفة الكويتية، إن رجال إدارة الجرائم الإلكترونية قاموا، أمس الاثنين، بالقبض على مصرية تعمل مهندسة لدى إحدى الشركات حيث ظهرت في مقطع فيديو تبدي استياءها لعدم اتخاذ دولتها مبدأ المعاملة بالمثل مع الكويت، وذلك بعد إخضاعها للحجر المنزلي فور عودتها من بلادها.

وأوضح المصدر الأمني أن المصري المسيء، الذي تم القبض عليه، أمس، قد أقر بالتهم الموجهة إليه، واعترف أنه من قام بتصوير الفيديوهات المتداولة ونشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "Tik Tok".

وبعد اعترافه، تم احتجازه، ومن ثم ترحيله إلى سجن طلحة، لاستكمال إجراءات إبعاده من الكويت.

وفي مقطع الفيديو المسيء، قال الوافد المصري "ابعدوا عن المصريين، لأن المصريين للمرة الأولى والأخيرة خط أحمر".
وقال أيضا في الفيديو الذي قام بنشره: "مش حتقدر تمنع الناس تقعد مع بعض في الديوانيات".

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية

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