أعلنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت، أمس الاثنين، القبض على مصري مقيم في البلاد بسبب نشره مقاطع فيديو يعترض خلالها على الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا.
وفي الوقت الذي أحيل فيه المتهم المصري بالإساءة للكويت إلى سجن طلحة، تمهيدا لإبعاده من البلاد، تم القبض على مهندسة مصرية أيضا بالتهمة ذاتها ومن ثمّ اقتيادها إلى إدارة الجرائم الإلكترونية.
ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، قامت المهندسة المصرية الموجودة هناك بانتقاد إجراءات دولة الكويت الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على بسبب كورونا.. القبض على مهندسة مصرية في الكويت.. تفاصيل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق