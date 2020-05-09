وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2020.. ويؤكد عدم تغيير موعدها



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه اعتمد رسميا جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2020، مشيرًا إلى أنه سوف يتم إعلان جداول امتحانات الدبلومات الفنية في بيان رسمي على موقع وزارة التربية والتعليم.



وقال وزير التربية والتعليم: امتحانات الدبلومات الفنية في مواعيدها دون أي تأجيل.



وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت أن امتحانات الدبلومات الفنية 2020 العملية ستبدأ الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9/5/2020.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر أن تستكمل امتحانات الدبلومات الفنية 2020 العملية بعد الامتحانات النظرية، والتى سوف تبدأ يوم السبت الموافق 16/5/2020، مشيرةً إلى أن موعد امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني سيكون 25/7/2020.