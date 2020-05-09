أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه اعتمد رسميا جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2020، مشيرًا إلى أنه سوف يتم إعلان جداول امتحانات الدبلومات الفنية في بيان رسمي على موقع وزارة التربية والتعليم.
وقال وزير التربية والتعليم: امتحانات الدبلومات الفنية في مواعيدها دون أي تأجيل.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت أن امتحانات الدبلومات الفنية 2020 العملية ستبدأ الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9/5/2020.
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التعليقات على وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2020.. ويؤكد عدم تغيير موعدها
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