أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، منح الموظفات الحوامل والتي ترعى طفلا يقل عمره عن 12 سنة، إجازة استثنائية طوال مدة سريان قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين.
جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، لعرض إجراءات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم ٧١٩ لسنة ٢٠٢، بحضور الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب سمير النجار، أمين عام الجامعة، والدكتور عادل حسن، مدير عام المستشفيات الجامعية، والسيدة هدى فرج، أمين عام الجامعة المساعد.
وأشادت الدكتورة ماجدة هجرس بالتزام الجامعة بقرار رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن هذه القرارات هدفها حماية العاملين بها والمترددين عليها من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، على أن يستثني من هذا القرار العاملون بالأماكن الحيوية داخل الجامعة.
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التعليقات على إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة قناة السويس
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