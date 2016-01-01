رئيس جامعة أسيوط يعلن ضوابط تطبيق قرار تخفيض العاملين

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صورة الخبر: جامعة أسيوط
جامعة أسيوط

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على اتخاذ جميع الاستعدادات والإجراءات الاحترازية التي من شأنها وقاية كل المنتسبين لها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار حالة الاستنفار التي تشهدها الدولة المصرية وما تصدره القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء من قرارات بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور طارق الجمال لمجلس كلية الطب، وذلك بحضور وكلاء الكليات لمختلف القطاعات ورؤساء الأقسام وممثلي لمجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية.

وخلال الاجتماع أعلن رئيس جامعة أسيوط اتخاذه عددا من الإجراءات السابقة والتي تضمنت الاكتفاء بنصف القوة البشرية في تسيير الأعمال بالقطاع التعليمي بالجامعة ، ولكن في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر أمس فإنه سيتم النظر في نسبة المنتفعين بقرار الإعفاء داخل كل قطاع من القطاعات التعليمية بالجامعة والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه بالكامل وإعفاء جميع الفئات المذكورة في القرار المعلن، وذلك في حال عدم الإخلال بانتظام سير العمل داخل كليات وإدارات الجامعة المختلفة.

وأضاف أنه في حال وجود أغلبية من الفئات المذكورة في أي إدارة يسرى عليهم قرار إعفاء العاملين من الحضور لمدة أسبوعين فسوف يتم تطبيق القرار وفق قواعد الأولويات بحيث تكون الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة الأشد خطورة ثم الأقل، والسيدات الحوامل، ثم البحث في أمر الأمهات بحيث يكون الأولوية للإعفاء لأمهات الأطفال الأصغر سنًا ثم الأكبر سنًا.

وفيما يخص أعضاء هيئة التدريس فقد فوض رئيس الجامعة السادة رؤساء الأقسام في كل كلية باتخاذ القرار المناسب بما لا يخل بسير العملية التعليمية وما تتضمنه من رفع للمحاضرات لمختلف الكليات النظرية والعملية على الموقع الإلكتروني للجامعة وعلى قنوات اليوتيوب الخاصة بكل كلية إن وجدت.

وعن موقف إعفاء العاملين بالمستشفيات الجامعية أشار رئيس جامعة أسيوط الى أن العاملين بالمستشفيات على مستوى الجمهورية مستثنين من قرار الإعفاء ولكنه حرصًا على تقليل الكثافة العددية بمختلف إدارات مستشفيات أسيوط الجامعية فقد أصدر قرار بتخفيض ساعات العمل اليومي بمقدار ساعتين يوميًا مع تقسيم نوبات العمل إلى فترتين من 8 ص إلى 12 ظهرًا ومن 9 ص إلى 1 ظهرًا .

أما العاملين بإدارة السيارات، والصرف الصحي، والمياه والكهرباء بالجامعة فيتم تقسيم العمل بينهم عن طريق الإدارة المركزية للشئون الهندسية.

المصدر: elbalad

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