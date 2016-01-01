أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على اتخاذ جميع الاستعدادات والإجراءات الاحترازية التي من شأنها وقاية كل المنتسبين لها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار حالة الاستنفار التي تشهدها الدولة المصرية وما تصدره القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء من قرارات بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور طارق الجمال لمجلس كلية الطب، وذلك بحضور وكلاء الكليات لمختلف القطاعات ورؤساء الأقسام وممثلي لمجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية.
وخلال الاجتماع أعلن رئيس جامعة أسيوط اتخاذه عددا من الإجراءات السابقة والتي تضمنت الاكتفاء بنصف القوة البشرية في تسيير الأعمال بالقطاع التعليمي بالجامعة ، ولكن في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر أمس فإنه سيتم النظر في نسبة المنتفعين بقرار الإعفاء داخل كل قطاع من القطاعات التعليمية بالجامعة والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه بالكامل وإعفاء جميع الفئات المذكورة في القرار المعلن، وذلك في حال عدم الإخلال بانتظام سير العمل داخل كليات وإدارات الجامعة المختلفة.
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التعليقات على رئيس جامعة أسيوط يعلن ضوابط تطبيق قرار تخفيض العاملين
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