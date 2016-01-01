وزير التعليم يزف بشرى سارة للطلاب.. ويكشف آخر تطورات التعليم عن بعد..شاهد

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صورة الخبر: الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

ناقش الدكتور طارق شوقي العديد من الموضوعات المتعلقة بتأجيل الدراسة والتعليم عن بعد وذلك خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي وجات التصريحات التالي:


طارق شوقي: تدشين منصة تشبه الفيسبوك لشرح الدروس في كل مدرسة إلكترونيا نهاية الأسبوع
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل الإجراءات التي ستتبع في أثناء فترة تعطيل الدراسة، قائلا: "أنه ضمن الاجراءات المكملة للمنظومة الالكترونية التي سيتم الاعتماد عليها خلال فترة تعطيل الدراسة هي فتح القنوات التعليمية بجداول معينة وبمواقيت محددة لمن يريد الاعتماد عليها.

وزير التعليم: 50 مليون دولار حجم الاستثمار السنوي لبنك المعرفة
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وقت تعطيل الدراسة سيظهر آثار إنجازات قطاع التعليم في مجال التعليم عن بعد والبنية التحتية للقطاع والتي شهدت على مدار سنوات استثمارا عن كثب في عدة محاور.

طارق شوقي: امتحانات التعليم الفني في موعدها
علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على أوضاع التعليم الفني، مع تعليق الدراسة جراء فيروس "كورونا"، قائلا: "سيلجأ إلى القنوات التعليمية بشكل أكبر للتعليم عن بعد بكامل تخصصات التعليم الفني"، عازيًا سبب إقبال أو تخصيص القنوات التعليمية لأكثر التخصصات التي تتجاوز 200 تخصص، وبالتالي التعامل معه يتم بشكل مختلف.

عاجل.. قرار محتمل من وزير التربية والتعليم يهم الطلاب خلال أيام.. فيديو
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قرار محتمل يهم الطلاب خلال الفترة المقبلة.

طارق شوقي: الطلاب لن يعانوا في التعليم عن بعد لهذا السبب
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن المنظومة التكنولوجية التي جرى فيها الاستثمار على مدار السنوات الماضية، وستتضح إيجابياتها حاليًا مع أزمة كورونا مع إقبال الطلاب على الاستخدام والتعلم سيكون هو المستقبل.

المصدر: elbalad

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