رياح وأمطار وشديد البرودة ليلا .. الأرصاد تحذر من طقس الغد.. تفاصيل

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صورة الخبر: رياح وأمطار وشديد البرودة ليلا
رياح وأمطار وشديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وعلى الوجه البحري يكون معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة إلى نشطة.

وعلى السواحل الشمالية الغربية مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية اما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وعلى شمال الصعيد يكون معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة وعلى جنوب الصعيد دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

المصدر: elbalad

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