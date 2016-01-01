هناكل إيه النهاردة.. كبدة ومحشي مشكل والحلو كريم كراميل



محشي مشكل محشي مشكل

هناكل إيه النهاردة؟.. سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة للسيدات.



طريقة عمل الكبدة بخطوات الشيف شربيني.



مقادير الكبدة

كبدة

زيت

فلفل أسود

بصل ثوم

خل ماء

فلفل حار

كرات

ملح شطة حسب الرغبة

كزبرة

كمون

زعتر

بقدونس للتقديم

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طريقة عمل الكبدة* يوضع الزيت ثم البصل ثم الثوم والفلفل الحار* يوضع بعض الخل على ماء مغلي في وعاء جانبي وتسكب فيه الكبدة حتى يتم تنقيتها* تترك لعدة ثواني حتى يفتح لونها قليلًا ثم تقطع الكبدة شرائح طولية وتضاف إلى الزيت* يوضع الفلفل الأخضر والفلفل الحار حسب الرغبة والكرات ثم الملح والفلفل* يضاف الكمون والكزبرة الجافة والبهارات ثم الزعتر ثم الشطة حسب الرغبة* يزين الطبق ببعض البقدونس المقطع وتفرغ محتويات الطاسة ويقدمطريقة عمل محشى مشكل لـ أميرة شنبمقادير محشى مشكل:فلفل رومي - كوسة - باذنجانارز مصريشبت - كزبرة- بقدونس "مفروم "صلصة طماطمطماطم مبشورةبصل مفرومملحفلفل أسودقرفةسبع بهاراتسكرنعناع ناشف5 فصوصثوممرقة دجاجزيتطريقة تحضير محشى مشكل* فى بولة كبيرة يخلط البصل مع الطماطم و الشبت و الكزبرة و البقدونس* يضاف السكر و البهارات مع ملح وفلفل و نعناع ناشف و صلصة الطماطم* يضاف الارز الى الخليط و يقلبوا جيدا مع اضافة ملعقة كبيرة من الزيت* ترفع المرقة على النار حتى تسخن ويضاف الملح وفلفل و صلصة الطماطم و ثوم صحيح و يترك حتى يغلي* يحشى الباذنجان والفلفل والكوسة بالخليط ثم يرفع فى الحلة ويسقى بالمرقة حتى يصل الى نصف الحلة* يترك على نار مرتفعة حتى يغلي اول مرة ثم يترك على نار منخفضة حتى يكتمل النضج ثم يقدم بالهناطريقة عمل كريم كراميل لـ نجلاء الشرشابىمقادير2 كوب لبن4 بيضة4 باكو فانيليانصف كوب سكر"الكراميل"كوب سكر2 ملعقة كبيرة ماءطريقة تحضير كريم كراميل* إخلطى السكر والماء فى طاسة على النار حتى يسيح ويتغير لونه ويصبح كراميل، ضعى الخليط فى قاع قالب* إضربى فى الخلاط اللبن والبيض والفانيليا والسكر* صبى الخليط فى القالب وضعيه فى صينية بها ماء وأدخليها الفرن حتى النضج* ضعى الكريم كراميل فى الثلاجة وإقلبيه وقدمية