

200 متسابق يخوضون اختبار الالتحاق بأكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات 200 متسابق يخوضون اختبار الالتحاق بأكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات

أجرى 200 طالب على مستوى الجمهورية الامتحان الخاص ببرنامج أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي أنشأته شركة هواوي بالتعاون مع كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي أقيم مؤخرا في المعهد القومي للإتصالات بالقاهرة، وجامعة النهضة في بني سويف.



تم اختيار الـ200 متسابق بعد إجتيازهم لمجموعة تدريبات على أنظمة الحوسبة السحابية والشبكات، من جميع أنحاء مصر. واحتلت مصر المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث الطلاب المسجلين خاصةً من بعد زيادة المشتركين هذا العام ليصل إلى 23.000 مشارك على مدار 65 يوم مضى، مقارنة بعدد المشتركين العام الماضي 8600 طالب.



يهدف البرنامج إلى بناء رابط بين البحث والتطوير والمواهب، وإيصالها بالصناعات والمؤسسات المختلفة عن طريق اختيار أفضل 18 طالبًا من المتقدمين للإختبار القائم على مستوى شمال أفريقيا، ليتلقوا تدريبات على مستوى عالي من مدربين معتمدين، ويحصلوا على فرص تدريبات وتوظيف في فروع هواوي في مصر وحول العالم.

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ومن جانبه، أشار السيد فينسنت صن ، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر إلى إهتمام الشركة بجعل مصر " مركزًا إقليميا للرقمنة والتكنولوجيا على المستوى الاقليمي" والتي بدورها تدعم رؤية مصر 2030 للمساهمة في عملية التحول الرقمي. مؤكدًا على دور البرنامج في ربط الطلاب بسوق العمل وسد الفجوة بين قدرات خريجي الجامعات وتوقعات الشركات للخريجين، من خلال إشراك طلاب الجامعات المصرية في البرامج التدريبية التي تقوم بها الشركة وإعداد جيل متخصص للتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتي أصبحت الركيزة الرئيسية في ظهور الثورة الصناعية الرابعة والتطبيقات الذكية.كما أضاف أنه بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلميو الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات نقوم بخلق منصة تعليمية إلكترونية لتدريب وتأهيل الطلبة على أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والاتصالات والشبكات عن طريق الاشتراك في تلك المسابقة.أطلقت "هواوي" برنامجها أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعظيم الأرباح الرقمية إلى الحد الأقصى بالاستثمار في الشباب. كما تسعى "هواوي" دائمًا إلى تزويد حلولها وتقنياتها الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تعاونات عدة مع الجانب الحكومي والخاص. أنشأت هواوي 47 أكاديمية على مستوى البلاد، سُجل منها 25 أكاديمية على الإنترنت بنجاح، بهدف وضع أساس متين للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر. بالإضافة إلى ذلك، منحت هواوي المتدربين شهادات ذات شهرة عالمية مثل شهادة HCIA في مجال الحوسبة السحابية، والشبكات، والتي نتجت عن تأهيل وتوظيف أكثر من 100 موهبة في فروع هواوي.