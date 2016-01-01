بالفيديو.. تجربة أول لقاح لعلاج فيروس كورونا

تلقى عدد من المتطوعين جرعات من اللقاح التجريبي لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" داخل مركز أبحاث في سياتل بولاية واشنطن، في وقت يجتاح العالم حالة من الهلع بعد تخطي الوفيات لحاجز 7 آلاف قتيل.
ونشرت وكالة أسوشيتيد برس فيديو يظهر إحدى المتطوعات وهي تتلقى الجرعة الأولى المحتملة من اللقاح المطور لعلاج فيروس كورونا، فى تجربة سريرية لمحاولة إيجاد حل لهذا الوباء.
وقال المتطوعة بعد تلقيها أول جرعة: "أتمنى أن نتوصل للقاح فعّال سريع وأن نتمكن من إنقاذ الأرواح ليتمكن الجميع من العودة لحياتهم الطبيعية في أسرع وقت".
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