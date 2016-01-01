

ضرائب بريطانية جديدة على جوجل وفيسبوك وأمازون.. أول أبريل ضرائب بريطانية جديدة على جوجل وفيسبوك وأمازون.. أول أبريل

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم، أنها ستبدأ في فرض ضرائب على منصات التواصل الاجتماعي والتسوق الإلكتروني عبر الإنترنت بداية من أول أبريل القادم، وهو القرار الذى سيؤثر على مجموعة من الشركات الأمريكية العملاقة، مثل Amazon وGoogle وFacebook.



وبحسب ما ذكره موقع CNET التقنى، فقيمة الضريبة المفروضة ستكون 2 ٪ من عائد أرباح شركات التواصل الاجتماعي والتسوق عبر الإنترنت، وتُعرف بضريبة الخدمات الرقمية DST وتفرض على جميع الشركات ذات الإيرادات العالمية التي تبلغ 500 مليون جنيه إسترليني ما يعادل 647 مليون دولار أو أكثر .



وأوضحت الحكومة البريطانية أن الضريبة ليست المقصود بها الشركات الأمريكية دون غيرها، لكن مقررة على جميع الشركات الرقمية الكبيرة وسوف توفر ما لا يقل عن 25 مليون جنيه إسترليني أى ما يعادل 32 مليون دولار أمريكى سنويًا.

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وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا توترًا ملحوظًا، بعد قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الإستمرار بالتعامل مع شركة هواوي الصينية، وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من العواقب الكبيرة والتأثير الذي سيقع على الاقتصاد جراء حظر السفر من أوروبا.وأصدرت مجموعة صناعة تكنولوجيا المعلومات ITI، التى تضم أمازون وآبل وجوجل وفيسبوك وتويتر، بيانًا تعلن اعتراضها على هذا القرار وتطلب من الحكومة البريطانية إعادة التفكير في ظل هذة المرحلة الصعبة.