يتوقف مركز "كورو" في غويانا الفرنسية بأمريكا الجنوبية عن تنفيذ كل العمليات الخاصة بتحضير الصواريخ وإطلاقها جراء انتشار وباء فيروس كورونا.
جاء ذلك في بيان أصدره المركز الاثنين 16 مارس الجاري. وأشار فيه إلى وقف كل العمليات المتعلقة بتحقيق برنامج إطلاق الصواريخ في مطار "كورو" الفضائي. وذلك تنفيذا للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الفرنسية. وستستأنف عمليات تحضير الصواريخ في المطار الفضائي، حسب البيان، بعد أن تسمح الظروف بذلك.
وأضاف البيان أن تلك الخطوات من شأنها حماية صحة موظفي المطار والسكان المحليين وضمان الأمن الصحي اللازم للتحضيرات الفضائية.
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التعليقات على تعليق إطلاق الصواريخ من مطار "كورو" الفضائي الفرنسي لانتشار كورونا
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