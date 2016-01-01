تعليق إطلاق الصواريخ من مطار "كورو" الفضائي الفرنسي لانتشار كورونا

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صورة الخبر: تعليق إطلاق الصواريخ من مطار "كورو" الفضائي الفرنسي لانتشار كورونا
تعليق إطلاق الصواريخ من مطار "كورو" الفضائي الفرنسي لانتشار كورونا

يتوقف مركز "كورو" في غويانا الفرنسية بأمريكا الجنوبية عن تنفيذ كل العمليات الخاصة بتحضير الصواريخ وإطلاقها جراء انتشار وباء فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان أصدره المركز الاثنين 16 مارس الجاري. وأشار فيه إلى وقف كل العمليات المتعلقة بتحقيق برنامج إطلاق الصواريخ في مطار "كورو" الفضائي. وذلك تنفيذا للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الفرنسية. وستستأنف عمليات تحضير الصواريخ في المطار الفضائي، حسب البيان، بعد أن تسمح الظروف بذلك.

وأضاف البيان أن تلك الخطوات من شأنها حماية صحة موظفي المطار والسكان المحليين وضمان الأمن الصحي اللازم للتحضيرات الفضائية.

وتقوم شركة Arianespace والوكالة الفضائية الفرنسية المشاركة في عمل المركز بتنفيذ العمليات الخاصة بانتقال منصات الإطلاق والأقمار الصناعية إلى نظام الانتظار.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ في فرنسا 5423 إصابة، بما في ذلك 127 وفاة.

المصدر: روسيا اليوم

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