استقرار الذهب في مستهل التعاملات

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استقرار الذهب في مستهل التعاملات

استقر سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تراجعه أمس الإثنين بقيمة 6 جنيهات، ليسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشار لدي محال الصاغة 680 جنيها كأعلي قيمة له .

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لنحو 777 و الجرام الواحد من عيار 18 متوسط القيمة نحو 583 جنيها.

ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو 453 جنيها.

وعلي مستوي سعر الجنيه الذهب لـ 5440 جنيها و أوقية الذهب لـ 24.2 ألف جنيه و كيلو الذهب لـ 777.143 جنيها.

المصدر: صدى البلد

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