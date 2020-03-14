استقرار الذهب في مستهل التعاملات

استقر سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تراجعه أمس الإثنين بقيمة 6 جنيهات، ليسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشار لدي محال الصاغة 680 جنيها كأعلي قيمة له .
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لنحو 777 و الجرام الواحد من عيار 18 متوسط القيمة نحو 583 جنيها.
ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو 453 جنيها.
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