

في عهد كورونا.. صفقات الاستحواذ والاندماج مؤجلة حتى إشعار آخر في عهد كورونا.. صفقات الاستحواذ والاندماج مؤجلة حتى إشعار آخر

حثت المفوضية الأوروبية الشركات على تأجيل طلبات الحصول على موافقة المفوضية على صفقات الاستحواذ والاندماج في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وقالت المفوضية وهي المعنية بتطبيق قواعد المنافسة الحرة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، إن موظفيها يعملون من المنزل حاليا في إطار جهود احتواء فيروس كورونا المستجد، وسيعانون من أجل جمع المعلومات المعقدة التي يحتاجون إليها للبت في صفقات الاستحواذ والاندماج التي يراجعونها.



232 مليون يورو من المفوضية الأوروبية لمواجهة كورونا

وكتبت المفوضية على موقعها الإلكتروني أنه "بسبب التعقيدات والاضطرابات التي سببها فيروس كورونا، فإنه على الشركات تأجيل صفقات الاستحواذ حتى إشعار آخر، عندما يكون ذلك ممكنا".

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وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تحذير المفوضية الأوروبية جاء في الوقت الذي تنتظر فيه المفوضية إخطارا رسميا من مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية بشأن استحواذها على شركة البيانات المالية "ريفينتيف".وكان ديفيد شويمر الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية يستهدف في السابق تقديم طلب الحصول على موافقة المفوضية على الأوروبية على صفقة الاستحواذ خلال مارس/آذار الحالي. وكانت بورصة لندن قد قالت في وقت سابق من اليوم إنها ما زالت ملتزمة بإتمام الصفقة خلال النصف الثاني من العام الحالي.وقالت المفوضية الأوروبية إن إجراءات التعامل مع فيروس كورونا التي يفرضها مسؤولو المفوضية تجعل من الصعب عليهم جمع الآراء بشأن صفقات الاندماج من العملاء والمنافسين والموردين، "وقد يجدون قيودا على الوصول إلى المعلومات وقواعد البيانات التي يحتاجون إليها وفي تبادل المعلومات، في ظل اللجوء إلى العمل من المنزل" للحد من انتشار الفيروس.كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الإثنين، تمديد الموعد النهائي لإعلان قراره بشأن واحدة من صفقات الاستحواذ التي وصلت إلى مرحلتها النهائية؛ وهي صفقة استحواذ "فينكانتيري" على "شاتيري دو أتلانتيك"، وهي الخطوة التي يلجأ إليها الاتحاد عندما تفشل الشركات المعنية في تقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب.ووفقا للقواعد الحالية، فإنه بمجرد تقديم الشركات طلب الحصول على موافقة المفوضية الأوروبية على صفقة الاندماج، يلتزم مسؤولو المفوضية بمواعيد صارمة لتقديم المعلومات واقتراح التنازلات المحتملة من جانب أطراف الاندماج من أجل الموافقة عليه.