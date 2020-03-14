

سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 .



وكان متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه ارتفع بضعة قروش خلال اليومين الماضين وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزى، بضغط المخاوف العالمية من فيروس كورونا التى تؤثر سلبًا على تدفقات الأجانب نحو الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.



سعر الدولار بالبنوك اليوم

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وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى متوسط 15.69 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، ونفس السعر لبنوك الأهلى ومصر والمصرف المتحد والعربي الإفريقي.سعر الدولار فى بنك الإسكندريةوسجل سعر 15.68 جنيه للشراء، و15.79 للبيع ببنك الإسكندرية.سعر الدولار ببنك قطر الوطنيسجل سعر 15.7 جنيه للبيع و15.8 للشراء فى التعاملات الصباحية ببنك قطر الوطني الأهلى، ونفس السعر ببنك الكويت الوطني وبنك الاستثمار العربي والتجارى الدولى وبنك بلوم والأهلى المتحد.سعر الدولار ببنك التنمية الصناعيةسجل سعر الدولار ببنك التنمية الصناعية 15.69 للبيع و15.8 للشراء ونفس السعر لبنك التعمير والإسكان وكريدي أجريكول.