سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 .
وكان متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه ارتفع بضعة قروش خلال اليومين الماضين وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزى، بضغط المخاوف العالمية من فيروس كورونا التى تؤثر سلبًا على تدفقات الأجانب نحو الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
سعر الدولار بالبنوك اليوم
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