هبط المؤشر «نيكي» القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية، حيث نزل 2.35 بالمئة مسجلا 16602.69 نقطة.
وتراجع المؤشر توبكس، الأوسع نطاقا، 2.14 في المئة، إلى 1209.89 نقطة.
وعلى صعيد آخر أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض حاد يوم الإثنين.
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التعليقات على المؤشر نيكي ينخفض 2.35% في بداية التعامل ببورصة طوكيو
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