المؤشر نيكي ينخفض 2.35% في بداية التعامل ببورصة طوكيو

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المؤشر نيكي ينخفض 2.35% في بداية التعامل ببورصة طوكيو

هبط المؤشر «نيكي» القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية، حيث نزل 2.35 بالمئة مسجلا 16602.69 نقطة.

وتراجع المؤشر توبكس، الأوسع نطاقا، 2.14 في المئة، إلى 1209.89 نقطة.

وعلى صعيد آخر أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض حاد يوم الإثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 10.2997 نقطة، أو 12.93%، ليصل إلى 20188.52 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 89. 324 نقطة، أو11.98%، ليصل إلى2386.13 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 28. 970 نقطة، أو 12.32%، ليصل إلى 6904.95 نقطة.

المصدر: الدستور

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