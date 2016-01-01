نشر نشطاء من مدينة طهران مقاطع فيديو مختلفة، تظهر انهمار حبات من الباذنجان على رؤوس المارة في الشارع.
وبالرغم من مخملية الحكاية التي لم يتسن لـRT التأكد من صحتها، إلا أنها تبدو مضحكة بعض الشيء، في زمن تواجه فيه إيران أزمة قاتلة بفيروس كورونا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على "سماء طهران تمطر باذنجانا" فيديو لا يمكن تصديقه!
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق