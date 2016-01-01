"سماء طهران تمطر باذنجانا" فيديو لا يمكن تصديقه!



سماء طهران تمطر باذنجانا سماء طهران تمطر باذنجانا

نشر نشطاء من مدينة طهران مقاطع فيديو مختلفة، تظهر انهمار حبات من الباذنجان على رؤوس المارة في الشارع.



وبالرغم من مخملية الحكاية التي لم يتسن لـRT التأكد من صحتها، إلا أنها تبدو مضحكة بعض الشيء، في زمن تواجه فيه إيران أزمة قاتلة بفيروس كورونا.



