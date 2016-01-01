السعودية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 133 حالة

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › السعودية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 133 حالة

صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء أمس الاثنين، عن رصد 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا من نوع "CORONA-19".

وأفادت بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد وصل إلى 133 حالة، دون رصد أي وفيات، تعافى منها 6 مصابين، فيما تخضع بقية الحالات للرعاية في العزل الصحي.

وأهابت وزارة الصحة السعودية بكل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس على التواصل فورا مع "مركز اتصال الصحة 937"، مشددة على ضرورة "أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات".

وصنفت وزارة الصحة العالمية، يوم 11 مارس، السلالة الجديدة لفيروس كورونا "COVID-19" وباء عاما، حيث قتل به حتى الآن أكثر من 7.1 ألف شخص، فيما وصل عدد الإصابات إلى نحو 180 ألف، في أكثر من 140 دولة.

المصدر: واس + وكالات

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على السعودية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 133 حالة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
43263

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F435503%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9%2D%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2586%2D%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25B9%2D%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%25AF%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA%2D%25D8%25A8%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3%2D%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7%2D%25D8%25A5%25D9%2584%25D9%2589%2D133%2D%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A9&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager