أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء أمس الاثنين، عن رصد 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا من نوع "CORONA-19".
وأفادت بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد وصل إلى 133 حالة، دون رصد أي وفيات، تعافى منها 6 مصابين، فيما تخضع بقية الحالات للرعاية في العزل الصحي.
وأهابت وزارة الصحة السعودية بكل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس على التواصل فورا مع "مركز اتصال الصحة 937"، مشددة على ضرورة "أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات".
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التعليقات على السعودية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 133 حالة
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