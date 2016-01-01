بعد نقصه في الأسواق.. بدائل الكحول الإيثيلي



الكحول الإيثيلي الكحول الإيثيلي



بعد التحذيرات من انتشار فيروس كورونا شهدت حالة الذعر وبدأ الكثير في استخدام الكحول الإيثيلي للأغراض اليومية مثل تطهير المنزل والقضاء على أي بكتيريا توجد في المكان وشراء منتجات التعقيم.



ولكن عانى الكثير من نقص الكحول الايثيلي من الأسواق، وقدّم أخصائي الصيدلة الاكلينيكية مروان سالم قائمة ببدائل مطهرة للكحول الايثيلي.



1-التعقيم الماء والصابون

2- الكلور للارضيات

3-كولونيا خمس خمسات او برفان يعقم به الجلد خارج المنزل

4- الوايبس يحتوي علي كحول مع جلسرين

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وقدم مروان ملحوظة صغيرة تخص استخدام الكحول فعند استخدام الكحول الايثيلي نضع عليه جلسرين بنسبة 10 ل 20 % من نسبة الكحول.