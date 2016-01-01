الطرق الصحيحة للتطهير والتعقيم من فيروس كورونا
يجب أن يكون هناك تنظيف روتيني للأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر. وهي تشمل: الطاولات ، والكراسي ، ومقابض الأبواب ، ومفاتيح الإضاءة ، والمكاتب ، والحنفيات ، والأحواض ، وغيرها وفقا لموقع "جيتي".
وكورونا وباء يدعو للعديد من الاجراءات الصحية المختلفة في جميع أنحاء العالم، كما يتم حث الناس على الحفاظ على نظافة أيديهم ، يُطلب منهم أيضًا الحفاظ على النظافة الشخصية من خلال الحفاظ على ممتلكاتهم الشخصية خالية من الأوساخ. ويعتقد أنه بينما ينتشر فيروس COVID-19 عبر قطرات الجهاز التنفسي ، فإنه يمكن أن يظل قابلًا للحياة على الأسطح غير النظيفة لساعات. وهذا هو سبب أهمية تنظيف الأسطح غير النظيفة وتطهيرها لاحقًا.
ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، هناك بعض التوصيات بشأن تنظيف وتطهير الأسر حيث يقيم الأشخاص قيد التحقيق (PUI) أو أولئك الذين ثبتت لديهم COVID-19 في عزلة ذاتية.
ما الفرق بين التنظيف والتطهير؟
بينما يشير التنظيف إلى الإزالة السطحية للجراثيم والأوساخ والشوائب الأخرى ، يشير التطهير إلى استخدام المواد الكيميائية لقتلها. يتم ذلك في الغالب بعد التنظيف ، ويمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر انتشار العدوى.
الاسطح التي يجب تنظيفها
يجب أن يكون هناك تنظيف روتيني للأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر. وهي تشمل: الطاولات ، والكراسي ، ومقابض الأبواب ، ومفاتيح الإضاءة ، والمكاتب ، والحنفيات ، والأحواض ، وغيرها. عند استخدام المنتج ، اقرأ التعليمات واتخذ الاحتياطات مثل ارتداء القفازات.
ما الذي يجب مراعاته عند وجود شخص مريض في المنزل؟
حاول وتقليل تكرار تنظيف غرفة النوم والحمام للشخص المريض ، وذلك لتقليل التلامس. تأكد من بقاء المريض في غرفته قدر المستطاع ولا يتفاعل مع أفراد المنزل الأصحاء. في حالة عدم توفر مساحة معيشة منفصلة لهم ، يجب على مقدم الرعاية محاولة تنظيف وتعقيم المساحة المشتركة ، مثل الحمام ، بعدهم.
كيف تنظف وتعقم؟
أولًا ، ارتدي قفازات يمكن التخلص منها.
نظف الأسطح باستخدام الصابون أو المنظفات والماء قبل التطهير.
عند التطهير ، استخدم محاليل الكحول بنسبة 70٪ على الأقل من الكحول.
بالنسبة للأسطح الأكثر نعومة مثل السجاد والبسط ، قم أولًا بإزالة أي جزيئات غريبة مرئية ، ثم استخدم المنظفات المناسبة.
للغسيل
قبل القيام بغسل الملابس ، ارتدِ القفازات التي تستخدم لمرة واحدة ، خاصة عند التنظيف بعد شخص مريض.
إذا كنت لا تستخدم القفازات ، ابق يديك بعيدًا عن وجهك ، وتأكد من غسلها جيدًا بالماء والصابون بعد الانتها
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