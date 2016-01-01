يخشى بعض الناس من تناول مياه الصنبور مباشرة دون تنقيتها لوجود احتمالية أنها تعرضت للتلوث الشديد، مما يدفعهم لاستخدام الفلتر المنزلي لتنقية المياه، ولكن هذا ليس دائما الحل المثالي.
قال سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، إن الفلتر المنزلي ليس دائما جيد فله الكثير من الأضرار الصحية، خاصة عند استخدامه لفترة طويلة فيجب أن يقتصر على حالة الضرورة القصوى فقط أو الطوارئ.
وأوضح "سعيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الفلاتر ليست نوعا واحدا وبالفعل تتفاوت كفاءتها، ولكن استخدام الفلتر المنزلي لفترة طويلة يسبب مجموعة من الأضرار أبرزها:
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التعليقات على بعد التحذيرات منها .. أضرار شرب مياه الفلتر
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