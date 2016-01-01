

بعد التحذيرات منها .. أضرار شرب مياه الفلتر بعد التحذيرات منها .. أضرار شرب مياه الفلتر

يخشى بعض الناس من تناول مياه الصنبور مباشرة دون تنقيتها لوجود احتمالية أنها تعرضت للتلوث الشديد، مما يدفعهم لاستخدام الفلتر المنزلي لتنقية المياه، ولكن هذا ليس دائما الحل المثالي.



قال سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، إن الفلتر المنزلي ليس دائما جيد فله الكثير من الأضرار الصحية، خاصة عند استخدامه لفترة طويلة فيجب أن يقتصر على حالة الضرورة القصوى فقط أو الطوارئ.



وأوضح "سعيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الفلاتر ليست نوعا واحدا وبالفعل تتفاوت كفاءتها، ولكن استخدام الفلتر المنزلي لفترة طويلة يسبب مجموعة من الأضرار أبرزها:

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- انخفاض نسبة البوتاسيوم والصوديوم فى الجسم مما يؤثر على نبضات القلب.- يزيد من احتمالية حدوث مشكلة فى معدلات ضغط الدم- عدم توازن الأملاح فى الجسم يزيد الشوارد الحرة المسببة للعديد من الأمراض.- طرد مخزون الأملاح الطبيعية فى الجسم.- الإصابة بأمراض عديدة مثل اضطرابات الغدة الدرقية فى حال نقص اليود.- الإصابة بمشاكل مثل اضطرابات الهضم نتيجة الخلل فى كمية المياه.- زيادة فرص الإصابة بالاجهاد الحرارى والهبوط فى الحر.- لا تروى مياه الفلتر الجسم لافتقارها للأملاح المعدنية وشرب كميات أكبر .