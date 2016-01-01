حقيقة قتل كورونا بشرب اليانسون



اليانسون اليانسون

انتشرت مؤخرًا أقاويل حول إمكانية قتل فيروس كورونا من خلال تناول عشبة اليانسون، ورغم فوائده الصحية العديدة، إلا أن فيروس كورونا ليس بالسهل أن يتم قتله بكوب واحد من مشروب الينسون، خاصة في ظل تفاقم عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا وتجاوزت المائة في مصر .



المواقع الأجنبية المختلفة أكدت أن عشبة اليانسون رغم فوائدها، إلا أنه وحده لا يستطيع قتل فيروس كورونا، لكنه له العديد من الفوائد الصحية الأخرى في رفع مناعة الجسم لمواجهة العدوى والفيروسات.



إليك فوائد الينسون في رفع المناعة وقتل الفيروسات بحسب موقع health24 :

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1- أبرز فوائد اليانسون أنه يحتوي على حمض يتم استخدامه لإنتاج دواء مضاد للأنفلونزا .2- اليانسون يحتوي على الكثير من مركبات الفلافونويد الصحية الأخرى ، مثل تيربين ، ليجنان ، وفينيل بروبانويدس ، والتي تشمل أنثول ، ليمونين ، لينالول ، كيرسيتين ، ألفا-بيبين ، بيتا بيبين و نيروليدول . وقد ثبت أن العديد من هذه المكونات تحتوي على نسبة عالية من الالتهابات ومضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات.3- يعمل اليانسون على طرد البلغم .5- اليانسون فعال في تهدئة الكحة و السعال وتخفيف نزلات البرد.4- ومن أهم فوائد اليانسون أنه يعمل كمضاد بكتيري وفطري، حيث أكدت الأبحاث أن بعض مستخلصات الينسون وزيوتهتقضي على أنواع مختلفة من البيكتريا والفطريات .