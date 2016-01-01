انتشرت مؤخرًا أقاويل حول إمكانية قتل فيروس كورونا من خلال تناول عشبة اليانسون، ورغم فوائده الصحية العديدة، إلا أن فيروس كورونا ليس بالسهل أن يتم قتله بكوب واحد من مشروب الينسون، خاصة في ظل تفاقم عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا وتجاوزت المائة في مصر .
المواقع الأجنبية المختلفة أكدت أن عشبة اليانسون رغم فوائدها، إلا أنه وحده لا يستطيع قتل فيروس كورونا، لكنه له العديد من الفوائد الصحية الأخرى في رفع مناعة الجسم لمواجهة العدوى والفيروسات.
إليك فوائد الينسون في رفع المناعة وقتل الفيروسات بحسب موقع health24 :
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على حقيقة قتل كورونا بشرب اليانسون
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق