

هنتعشى إيه النهاردة.. ميني بيتزا أشهى من المطاعم هنتعشى إيه النهاردة.. ميني بيتزا أشهى من المطاعم

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء ، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي الوقت نفسه، تكون خفيفة، ويتم هضمها فى وقت قصير؛ حتى لا تتسبب في مشاكل خلال النوم .



إليكي طريقة عمل ميني بيتزا في البيت بخطوات سهلة و بسيطة ..



مكونات ميني بيتزا

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كوب ونصف دقيقكوب ونصف ماء دافىءملعقة خميرة فوريةنصف ملعقة ملحنصف ملعقة سكر٣ ملاعق حليب بودرةطريقة عمل ميني بيتزا :في وعاء ضيفي الماء وكل المكونات عدا الدقيقبعد تقليب المكونات وتصبح خليط سائل متجانس ضيفي الدقيق على دفعاتاخلطي المكونات معا حتى تحصلي على عجينة طرية متماسكةاتركيها تختمر لمدة نصف ساعةبعد أن تختمر قومي بتقطيع العجين الى قطع صغيرة مستديرة والبدء في إعداد ميني بيتزاالحشوفلفل ملونزيتون اسودجبن موتزاريلاكاتشبقومي بوضع طبقة من الكاتشب على سطح العجين ثم ضيفي شرائح الفلفل و الزيتون ورشي عليها طبقة من الجبن الموتزاريلاكرري التجربة مع كل قطع البيتزا الصغيرةضعيها في صينية وادخليها الفرن لمدة ١٠ دقائق ثم قدميها ساخنة .