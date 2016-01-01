على مدار أسبوعين .. كيف تستمتع بوقتك في المنزل؟



كيف تستمتع بوقتك في المنزل كيف تستمتع بوقتك في المنزل

قيود لم نكن نتوقعها فرضها علينا فيروس كورونا التاجي الجديد الذى تفشى في العالم كله ووصل الى مصر ليتزايد عدد الحالات الحاملة للفيروس يوما بعد يوم. ورغم أنه مجرد فيروس لا يرى بالعين المجردة إلا أنه أقر علينا الحجر المنزلي وتسبب في إصدار قرارات بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين وتلاها تعطيل صالات الألعاب الرياضية ، والمراكز التعليمية .



وعلى مدار الأسبوعين القادمين يجلس الآباء برفقة ابنائهم في المنزل لتطبيق الحجر المنزلي الذي دعت إليه الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن هذا الحجر المفاجئ لم نعتد عليه فالكثير لا يطيقون " قعدة البيت " ويفضلون دومًا التنزه وزيارة النوادي والمقاهي حتى ايام العمل والعطلات .



ومع القرارات الجديدة يجب أن يكون هناك بدائل نفعلها في المنزل للحد من الخروج وللوقاية من عدوى فيروس كورونا ، إليك بعض الأفكار التي يمكنك فعلها برفقة الأبناء في المنزل خلال الأسبوعين :

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1- القراءة .. فهي فرصة جيدة لتشجع أطفالك على القراءة بعيدا عن استذكار دروسهم، أما الكبار الذين لا يجدون فرصة لقراءة كتاب يفضلونه نظرًا للانشغال دومًا بالعمل، فقد أتيحت لهم الفرصة الآن في العودة للقراءة .2- حملة تطهير المنزل ، وهي فكرة يمكنك أن تطبقها في المنزل برفقة الأسرة، لتنظيف المنزل وتطهيره بشكل يومي للوقاية من فيروس كورونا .3- تنمية مهارات طفلك، فهي فرصة جيدة لاستعادة اكتشاف مواهب الأطفال بعيدًا عن الدراسة، مثل الرسم أو الموسيقى أو الأعمال اليدوية .4- بالنسبة للنساء يمكنك استغلال مواقع الإنترنت في تعلم هواية جديدة مثل الكروشيه أو التطريز أو حتى الطبخ بطريقة جديدة ومحترفة .5- إعادة ترتيب شكل المنزل كي تشعري بالتجديد، ففي ظل الانشغال المستمر بالعمل ومدارس الأبناء لا تجد الأمهات فرصة للتجديد في منزلها، لكن الآن يمكنك استغلال الفرصة وتغيير شكل منزلك مثل تغيير مكان الأثاث أو إدخال بعض الديكورات عليه .6- مشاهدة ما فاتك من أفلام مميزة، فالسهرة دومًا تحلى بمشاهدة فيلم مع تناول المسليات الصحية ، كما أنها فرصة للتجمع الأسري الذي نفتقده نتيجة المسئوليات والانشغالات المستمرة .7- ممارسة الرياضة في المنزل من أهم ما يمكنك فعله على مدار عطلة الأسبوعين، فعادة لا نجد وقتًا لممارسة الرياضة لكن الفرصة الأن متوفرة ويجب استغلالها .8- تعلم اليوجا الصحيحة من خلال فيديوهات على الإنترنت وممارستها برفقة الأبناء .9- بالنسبة للنساء فهذان الأسبوعان فرصة جيدة للعناية بالجسم والشعر والبشرة وتطبيق الوصفات الطبيعية التي ترغبين في تجربتها .