في يوم المرأة المصرية .. 10 نصائح للحفاظ على صحتها النفسية والجسدية

آخر الأخبارالأسرة والطفل › في يوم المرأة المصرية .. 10 نصائح للحفاظ على صحتها النفسية والجسدية

صورة الخبر: يوم المرأة المصرية
يوم المرأة المصرية


تعتبر المرأة المصرية هي عمود المنزل نتيجة تحملها الاعباء والمشكلات بالإضافة إلى تربية أولادها والقيام بالمهام المنزلية، ويزداد الامر حملًا إذا كانت امرأة عاملة.

وفي هذا السياق قدم الدكتور محمد هاني، استشاري العلاقات الزوجية والاسرية، نصائح للحفاظ على الراحة الجسدية والنفسية للمرأة في يوم المرأة المصرية العالمي :
- الاهتمام بالصحة النفسية والعضوية
- الاهتمام بالذات النابع منها وعدم الربط بين الاهتمام بالنفس بوجود أطراف أخرى حتى لا تقفد الثقة بالنفس
- البُعد عن من يتسبب لها بالسوء والضرر النفسي
- التجديد المستمر
- نشر البهجة والتفاؤل المحيط
- تغير أسلوب حياتها
- البحث عن مشاعر الحب الصادقة دون التعلق بالاوهام بل الحب الصادق
- عدم الضغط على الذات
- تحديد هدف وتطلعات مستقبلية
- إثبات الذات وتقدير نفسها وعدم التقليل من كرامتها.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على في يوم المرأة المصرية .. 10 نصائح للحفاظ على صحتها النفسية والجسدية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
41839

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F435495%2F%25D9%2581%25D9%258A%2D%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2585%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A3%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9%2D10%2D%25D9%2586%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25AD%2D%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25B8%2D%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589%2D%25D8%25B5%25D8%25AD%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25A7%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%2581%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A9%2D%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25B3%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager