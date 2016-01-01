بعد تعليق الدراسة .. كيف يتواصل المعلمون مع الطلاب عبر تطبيقات جوجل ؟



بعد تعليق الدراسة بعد تعليق الدراسة

يقوم الآن عدد من المعلمين المصريين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بتبادل خطوات التواصل مع الطلاب إلكترونيا عبر تطبيقات جوجل ، وذلك بالتزامن مع تطبيق قرار تعليق الدراسة في المدارس لمدة اسبوعين ابتداء من أمس الأحد 15 مارس 2020 .



وتتمثل تلك الخطوات المتداولة الآن بين المعلمين فيما يلي :



١) اكتب في شريط البحث جوجل كلاس روم او google classroom

٢) اضغط علي إدارة التدريس والتعلم أو مكتوب google for education

٤) اضغط علي الانتقال إلى تطبيق classroom

٥)اضغط على علامة + الموجودة أعلى شمال

٦) تظهر قائمة اما الانضمام إلى الصف و انشاء صف بالنسبه للمعلمون نضغط انشاء صف اما الطلاب الانضمام للصف بشرط يكون معهم رمز الفصل

٧) عند الضغط علي انشاء صف تظهر رسالة نضغط علي قرات وفهمت الاشعار ثم متابعه

٨) تظهر استمارة نكتب فيها اسم الصف والقسم والموضوع وغرفة ثم نضغط انشاء

٩) بعد انشاء الصف نضغط علي ساحه المشاركات ثم نضغط علي مشاركة عنصر مع صفك

١٠) نكتب المشاركه او نضغط علي اضافه فتظهر قائمه نختار اما جوجل درايف او رابط او ملف او فيديو من اليوتيوب

١١) ننتقل للواجب الدراسي ونضغط انشاء فتظهر قائمه ( التكليف - مهمة للاختبار - توجيه اسئلة - المواد - اعاده استخدام المشاركه - الموضوع )

١٢) بالضغط علي اي منهما تظهر اسفل اضافه كما في السابق اضافه من جوجل درايف او رابط او ملف او فيديو من يوتيوب وايضا تظهر انشاء وهي اما انشاء مستند او عرض تقديمي او جداول بيانات او الرسومات او النماذج

١٣ ) الانتقال للأشخاص وهو إضافة معلمين أو إضافة طلاب عن طريق ايميلاتهم أو أسمائهم

١٤) الانتقال للدرجات لمعرفة درجات كل طالب

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وكانت قد قالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي تم إرساله للمديريات التعليمية، أنه بالنسبة للمعلمين ، حيث سيقوم كل معلم بالتواصل مع طلابه من خلال أحد تطبيقات التواصل والتعلم عن بعد ، على أن يقوم أخصائي التكنولوجيا بالمدرسة بتقديم الدعم التقني لمساعدة المعلم في تكوين مجموعات تضم طلاب الصفوف التي يقوم المعلم بتدريسها وفق الخطة الرسمية ، على أن يكون مدير المدرسة وموجه المادة ضمن تلك المجموعات.ويكون مدير المدرسة مسئولا مسئولية تامة نحو التأكد من إلتحاق كل تلميذ بالمجموعات التي يتم تنظيمها من قبل معلمي الصف ، ويتخذ من التدابير ما يضمن تحقيق ذلك.ويتم إعداد جدول زمني معلن بالمدرسة للفترات التي يقوم فيها المعلم بتقديم الإرشادات لطلابه ، والرد على استفساراتهم سواء المباشرة أو غير المباشرة عبر التطبيق الإلكتروني.ويتم إعداد مسابقة على مستوى كل مديرية تعليمية ، ثم على مستوى الجمهورية لاختيار أفضل معلم في ممارسته التدريسية من خلال التطبيق الإلكتروني ، على أن تخصص للمعلمين الفائزين جوائز قيمة.وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.