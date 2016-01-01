يقوم الآن عدد من المعلمين المصريين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بتبادل خطوات التواصل مع الطلاب إلكترونيا عبر تطبيقات جوجل ، وذلك بالتزامن مع تطبيق قرار تعليق الدراسة في المدارس لمدة اسبوعين ابتداء من أمس الأحد 15 مارس 2020 .
وتتمثل تلك الخطوات المتداولة الآن بين المعلمين فيما يلي :
١) اكتب في شريط البحث جوجل كلاس روم او google classroom
٢) اضغط علي إدارة التدريس والتعلم أو مكتوب google for education
٤) اضغط علي الانتقال إلى تطبيق classroom
٥)اضغط على علامة + الموجودة أعلى شمال
٦) تظهر قائمة اما الانضمام إلى الصف و انشاء صف بالنسبه للمعلمون نضغط انشاء صف اما الطلاب الانضمام للصف بشرط يكون معهم رمز الفصل
٧) عند الضغط علي انشاء صف تظهر رسالة نضغط علي قرات وفهمت الاشعار ثم متابعه
٨) تظهر استمارة نكتب فيها اسم الصف والقسم والموضوع وغرفة ثم نضغط انشاء
٩) بعد انشاء الصف نضغط علي ساحه المشاركات ثم نضغط علي مشاركة عنصر مع صفك
١٠) نكتب المشاركه او نضغط علي اضافه فتظهر قائمه نختار اما جوجل درايف او رابط او ملف او فيديو من اليوتيوب
١١) ننتقل للواجب الدراسي ونضغط انشاء فتظهر قائمه ( التكليف - مهمة للاختبار - توجيه اسئلة - المواد - اعاده استخدام المشاركه - الموضوع )
١٢) بالضغط علي اي منهما تظهر اسفل اضافه كما في السابق اضافه من جوجل درايف او رابط او ملف او فيديو من يوتيوب وايضا تظهر انشاء وهي اما انشاء مستند او عرض تقديمي او جداول بيانات او الرسومات او النماذج
١٣ ) الانتقال للأشخاص وهو إضافة معلمين أو إضافة طلاب عن طريق ايميلاتهم أو أسمائهم
١٤) الانتقال للدرجات لمعرفة درجات كل طالب
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التعليقات على بعد تعليق الدراسة .. كيف يتواصل المعلمون مع الطلاب عبر تطبيقات جوجل ؟
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