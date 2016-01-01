حذرت الجامعة البريطانية في مصر، الطلاب والمواطنين من الاستماع للشائعات المغرضة التي يبثها مروجي الشائعات من دعاة الفوضى، بهدف بث الفزع والهلع في نفوس أفراد المجتمع من خلال نشر بيانات غير صحيحة جاءت من مصادر غير رسمية، للنيل من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في إطار خطتها الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وأكدت الجامعة البريطانية في بيان لها، أنها تتبع وتعمل بسياسات وإجراءات صارمة تنسجم بشكل تام مع المعايير الدولية المعتمدة فى التعامل مع الأحداث الكبرى والأوبئة والتي يأتي من ضمنها فيروس كورونا - كوفيد 19، لذلك تضع الجامعة البريطانية صحة وسلامة جميع طلابها وليس ذلك فقط بل جميع أفراد المجتمع فى مقدمة أولوياتها، ومن هذا المنطلق تخذ الجامعة كافة الإجراءات الممكنة للحد من انتشار الشائعات وتوعية المجتمع حول التطورات بشكل مستمر.
وتهيب الجامعة البريطانية في مصر، من استخدام اسمها في أي تصريحات أو بيانات ليست صادرة عنها بشكل رسمي، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات بشأن مروجي الشائعات والأكاذيب تجاه كل من ينتحل صفة العمل بالجامعة واستغلال اسمها في نشر الأكاذيب.
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التعليقات على تحذير شديد من الجامعة البريطانية في مصر بسبب كورونا
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