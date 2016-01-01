في فصل بلا طلاب .. معلمة تشرح درس أدوات الاستفهام وترسل الفيديو لتلاميذ 4 ابتدائي

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صورة الخبر: تعليق الدراسة
تعليق الدراسة

قامت مدرسة مجدي يعقوب الرسمية المتميزة لغات التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، بتقديم فيديوهات شرح للدروس والمقررات للطلاب، وإرسال هذه الفيديوهات على الجروبات الخاصة بكل فصل في المدرسة.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء تطبيق قرار تعليق الدراسة في المدارس المصرية لمدة أسبوعين لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب.

ومن أبرز الفيديوهات التي قدمتها المدرسة للطلاب ، فيديو صورته معلمة اللغة العربية في المدرسة داخل الفصل الذي كان خاليًا تماما من الطلاب، حيث شرحت المعلمة على السبورة في هذا الفيديو درس أدوات الاستفهام المقرر على تلاميذ الصف الرابع الابتدائي.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد هذا الفيديو الذي تم بثه أيضا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

https://www.facebook.com/تعليم-ادارة-القاهرة-الجديدة-العلاقات-العامة-1953651831624967/videos/609432482970920/

المصدر: elbalad

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