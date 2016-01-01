ألمانيا تغلق حدودها جزئيا مع 5 دول بسبب كورونا.. فيديو



ألمانيا تغلق حدودها ألمانيا تغلق حدودها

أعلنت ألمانيا، اليوم الاثنين، اغلاق حدودها مع 5 دول بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد.



ووفقا لـ "سبوتنيك انترناشيونال"، قال وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، إنه أمر بإعادة الضوابط على الحدود مع خمس دول بمنطقة شنجن.



وبالفعل، بدأت الضوابط في الساعة 8 صباحا، اليوم الاثنين.

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وشدد سيهوفر على أن الإجراء يهدف إلى منع العدوى من فيروس كورونا، الذي انتشر بسرعة في اوروبا.وقال الوزير إن حركة النقل والبضائع ستستمر، ولكن أولئك الذين ليس لديهم سبب "مقنع" للسفر سيتم منعهم من عبور الحدود.