أعلنت ألمانيا، اليوم الاثنين، اغلاق حدودها مع 5 دول بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد.
ووفقا لـ "سبوتنيك انترناشيونال"، قال وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، إنه أمر بإعادة الضوابط على الحدود مع خمس دول بمنطقة شنجن.
وبالفعل، بدأت الضوابط في الساعة 8 صباحا، اليوم الاثنين.
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التعليقات على ألمانيا تغلق حدودها جزئيا مع 5 دول بسبب كورونا.. فيديو
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