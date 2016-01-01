ذكر موقع CNET أن شركة أبل قالت إنها ستقوم بإزالة كل التطبيقات غير الرسمية لفيروس كورونا والتى تثير الهلع و تنشر أخبار أو معلومات مزيفة عن الفيروس.
وفي بيان لشركة أبل أمس صرحت فيه بأنها ستقوم بحذف كل تطبيقات فيروس كورونا الغير معتمدة من منظمة الصحة العالمية أو الحكومات أو المنظمات الصحية، وذلك من على متجر تطبيقاتها App Store.
و قالت الشركة إنها تريد أن تتأكد أولا من المعلومات الموجودة على التطبيقات، وهل تصلح للاعتماد عليها أم لا، وحذرت الشركة مطورى التطبيقات من أن تطبيقاتهم لابد وأن تتماشى مع معايير الشركة في هذا الوقت العصيب الذى يمر به العالم.
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التعليقات على أبل وجوجل وأمازون يزيلون كل تطبيقات فيروس كورونا المزيفة
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