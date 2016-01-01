أبل وجوجل وأمازون يزيلون كل تطبيقات فيروس كورونا المزيفة

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صورة الخبر: أبل وجوجل وأمازون يزيلون كل تطبيقات فيروس كورونا المزيفة
أبل وجوجل وأمازون يزيلون كل تطبيقات فيروس كورونا المزيفة

ذكر موقع CNET أن شركة أبل قالت إنها ستقوم بإزالة كل التطبيقات غير الرسمية لفيروس كورونا والتى تثير الهلع و تنشر أخبار أو معلومات مزيفة عن الفيروس.

وفي بيان لشركة أبل أمس صرحت فيه بأنها ستقوم بحذف كل تطبيقات فيروس كورونا الغير معتمدة من منظمة الصحة العالمية أو الحكومات أو المنظمات الصحية، وذلك من على متجر تطبيقاتها App Store.

و قالت الشركة إنها تريد أن تتأكد أولا من المعلومات الموجودة على التطبيقات، وهل تصلح للاعتماد عليها أم لا، وحذرت الشركة مطورى التطبيقات من أن تطبيقاتهم لابد وأن تتماشى مع معايير الشركة في هذا الوقت العصيب الذى يمر به العالم.

وأضافت أن المجتمعات حول العالم أصبحت تعتمد على المعلومات و الأخبار الموجودة في هذه التطبيقات بشكل أساسى، ويستخدمونها في مساعدتهم وتلقى آخر الأخبار خاصة أخبار تفشى فيروس كورونا والوقاية منه، وإنه أكثر من أى وقت مضى يجب أن يلتزم الجميع بنشر المعلومات الصحيحة ولا يساهم في نشر الرعب بين سكان العالم.

وكانت شركتى جوجل وأمازون بتطبيق نفس الخطوة على جميع تطبيقات فيروس كورونا المزيفة، وقامت بتبديلها بالتطبيقات الموثوق فيها والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو المنظات الصحية الغير هادفة للربح.

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المصدر: صدى البلد

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