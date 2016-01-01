

بسبب كورونا.. 3 شركات عالمية للسيارات تطالب موظفيها بالتزام البيت بسبب كورونا.. 3 شركات عالمية للسيارات تطالب موظفيها بالتزام البيت

أصدر موقع أوتوموتيف نيوز العالمي المتخصص في شئون السيارات تقريرا بشأن الأزمة التى تواجه كبرى شركات السيارات في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا الذى تحول الى وباء عالمي الفترة الأخيرة .



وأوضح التقرير الذي أعده الموقع أن الشركات الثلاث الكبرى، فيات كرايسلر وفورد وجنرال موتورز، طالبت موظفيها الذين يمكنهم العمل من المنزل بالقيام بذلك، بتوجهات من الرؤساء التنفيذيين للشركات لتقوم الشركات بتعقيم أماكن العمل بشكل دوري.



وقد قامت شركة فيات كرايسلر باتخاذ تدابير لضمان عدم إصابة موظفين بالفيروس بعد ان تم اكتشاف حالة مصابة داخل مصنعها ، حيث قامت الشركة بتطهير مكان عمل الموظف وتعقيم المصنع بأكمله، مع استمرار الإنتاج.

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كما وجه الرئيس التنفيذي لشركة فورد نفس الأوامر، حيث طلب من الموظفين بدء العمل من المنزل بداية من الاثنين القادم، وتخطط فورد لإبقاء مقرها العالمي ومركز تطوير المنتجات مفتوحًا للفرق الصغيرة لمواصلة أي عمل ضروري.كما أصدرت جنرال موتورز توجيهات مماثلة لموظفيها الذين يمكنهم العمل من المنزل، حيث تعمل شركة السيارات على تعديل جداول العمل للسماح بتنظيف مقرات الشركة بشكل دوري.