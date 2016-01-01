أصدر موقع أوتوموتيف نيوز العالمي المتخصص في شئون السيارات تقريرا بشأن الأزمة التى تواجه كبرى شركات السيارات في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا الذى تحول الى وباء عالمي الفترة الأخيرة .
وأوضح التقرير الذي أعده الموقع أن الشركات الثلاث الكبرى، فيات كرايسلر وفورد وجنرال موتورز، طالبت موظفيها الذين يمكنهم العمل من المنزل بالقيام بذلك، بتوجهات من الرؤساء التنفيذيين للشركات لتقوم الشركات بتعقيم أماكن العمل بشكل دوري.
وقد قامت شركة فيات كرايسلر باتخاذ تدابير لضمان عدم إصابة موظفين بالفيروس بعد ان تم اكتشاف حالة مصابة داخل مصنعها ، حيث قامت الشركة بتطهير مكان عمل الموظف وتعقيم المصنع بأكمله، مع استمرار الإنتاج.
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التعليقات على بسبب كورونا.. 3 شركات عالمية للسيارات تطالب موظفيها بالتزام البيت
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