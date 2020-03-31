عرض تمويل مازدا 6 موديل 2020 من البنك الأهلي التجاري

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عرض تمويل مازدا 6 موديل 2020 من البنك الأهلي التجاري

تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الحاج حسين علي رضا للسيارات، وانطلق بسيارتك الجديدة الآن مع عروض تمويل الأهلي التأجيري على سيارة مازدا 6 موديل 2020 بالتعاون مع شركة الحاج حسين علي رضا.

يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/03/2020م.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:
مازدا 6 موديل 2020

تفاصيل العرض:
أولاً: إذا كان الراتب محوّل على البنك الأهلي
القسط الشهري: 1141 ريال
الدفعة الأولى: 10% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى)
الدفعة الأخيرة: 35% من سعر السيارة
الرسوم الإدارية: 1% من مبلغ التمويل
معدل النسبة السنوي: 11.29%
ثانياً: إذا كان الراتب محوّل على بنك آخر
القسط الشهري: 1309 ريال
الدفعة الأولى: 10% من سعر السيارة
الدفعة الأخيرة: 25% من سعر السيارة
الرسوم الإدارية: 1% من مبلغ التمويل
معدل النسبة السنوي: 13.16%
ملاحظات هامة:
هذا العرض للتوضيح فقط حيث بإمكان العميل اختيار مبلغ الدفعة الأولى المناسبة وتصميم مبلغ الأجرة الشهرية المناسب له
المواصفات المعروضة هي لغرض الدعاية فقط والتي قد تختلف عن تلك الموجودة في الوكالة، كما أنها قد لاتعكس السعر المعلن
تم احتساب مبلغ الأجرة الشهرية بالعرض بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة
تطبق الشروط والأحكام الخاصة بكل من البنك والوكالة كلٍ على حدة
البنك لا يمثل الوكيل​

المصدر: المربع نت

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