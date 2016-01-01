تعتزم شركة صناعة السيارات الأمريكية "دودج"، إطلاق واحدة من أقوى مركباتها المميزة خلال العام الجاري، وهي السيارة Ram Reable TRX.
وتتميز السيارة العملاقة الخارقة بالقوة، في ظل عجلاتها العملاقة المدعمة بنظام تعليق خاص يساعد المركبة على اجتيار أصعب الطرق وأكثرها وعورة.
ومن النقاط الجمالية الأخرى في هذه السيارة تداخل اللونين الأسود والفضي في تصميم الواجهة الأمامية وممتصات الصدمات، وفي العديد من أجزاء الهيكل، وكذلك تصميم المصابيح التي توحي بالعصرية.
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التعليقات على دودج تكشف عن سيارة عملاقة خارقة
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