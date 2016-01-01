

دودج تكشف عن سيارة عملاقة خارقة دودج تكشف عن سيارة عملاقة خارقة

تعتزم شركة صناعة السيارات الأمريكية "دودج"، إطلاق واحدة من أقوى مركباتها المميزة خلال العام الجاري، وهي السيارة Ram Reable TRX.



وتتميز السيارة العملاقة الخارقة بالقوة، في ظل عجلاتها العملاقة المدعمة بنظام تعليق خاص يساعد المركبة على اجتيار أصعب الطرق وأكثرها وعورة.



ومن النقاط الجمالية الأخرى في هذه السيارة تداخل اللونين الأسود والفضي في تصميم الواجهة الأمامية وممتصات الصدمات، وفي العديد من أجزاء الهيكل، وكذلك تصميم المصابيح التي توحي بالعصرية.

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حصلت هذه السيارة على مقصورة داخلية متطورة، تحتوي على أحدث أنظمة المولتيميدياوالتكييف، وشاشات تعمل باللمس منها شاشة بمقاس 12 بوصة، ومقود مزود بأزرار للتحكم بأنظمة القيادة والصوت، إضافة إلى أنظمة كهربائية خاصة للتحكم بوضعيات المقاعد ودرجة حرارتها.وسيمنح هذه السيارة القوة والرشاقة في الحركة محرك جبار بـ 8 أسطوانات وسعة 6.2 ليتر وعزم 700 حصان، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.