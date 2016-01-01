أعلنت شركة شيفروليه رسميا عن أحدث موديل عام 2021 من السيارة ترافيرس التى تمتلك طراز جديد كليا و واجهة أمامية جديدة.
السيارة ترافيرس تضم شبك معدل محاط بمصابيح LED امامية قياسية جديدة، وتتميز الآن بإشارات انعطاف مدمجة في المصابيح النهارية.
و تستمر التحسينات في الخلف، حيث حصلت ترافيرس الجديدة على مصابيح خلفية معاد تصميمها، تتصل مع بعضها بشريط كرومي، هناك أربعة تصاميم جديدة للعجلات.
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التعليقات على شاهد.. شيفروليه ترافيرس 2021 الجديدة بعد الإعلان عنها رسميا
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