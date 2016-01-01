مع انتشار فيروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بالوباء لسرعة انتشاره، من المهم أن نكون على علم بأن سياراتنا تضم أسطحاً متسخة لا ترى بالعين المجرّدة قد تساعد على نشر هذا الفيروس والأمراض.
لذا نتعرف معاً على ما يجب تطهيره في داخلية سياراتنا حفاظاً على سلامتنا وأكثر المناطق اتساخاً بأي سيارة لكثرة استخدامها وربما تقوم بنقل الفيروسات لا سمح الله، وهي كما يلي:
– مفاتيح السيارة
– الأزرار والمقابض
– طبلون السيارة
– أحزمة الأمان
– أزرار النوافذ الكهربائية
– مقابض الأبواب الخارجية والداخلية
– القير وحامل الأكواب
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التعليقات على تحذير: سيارتك قد تنقل فيروس كورونا وهذا ما يجب فعله!
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