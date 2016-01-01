

يجمع أبرز نشاطاتها.. «الاتصالات» تصدر كتابها السنوي لـ2019 يجمع أبرز نشاطاتها.. «الاتصالات» تصدر كتابها السنوي لـ2019

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكتاب السنوي للقطاع لعام 2019، والذي يجمع أبرز النقاط في عام 2019، وهو عام نجحت فيه المركز في تحقيق العديد من الأنشطة والإنجازات.



ويستعرض الكتاب السنوي للوزارة لعام 2019، أبرز نشاطات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما حققته من إنجازات خلال عام 2019، كما يقدم تفاصيلا حول المبادرات والأحداث الجديدة والمستمرة، كذلك الأخبار ذات الأهمية فيما يتصل بالتقدم الذي حققته مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستويين المحلي والدولي.



