6 عادات يومية لتقوية المناعة ضد فيرس كورونا

يعاني العالم من الانتشار السريع لفيروس كورونا، الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية، وباء عالمي، لذلك تنشر بوابة أخبار اليوم 6 عادات يومية يجب إتباعها لتقوية المناعة للحفاظ على صحتك ضد الفيروس.
- تناول الخضار
يجب أن تتناول كل يوم الخضار النيء لأنه يحتوي على مجموعة من البكتريا العضوية التي تساعد على تقوية مناعة الجسم ضد أي فيروسات .
-التعرض لأشعة الشمس
أحد أسباب مشكلة انتشار الأنفلونزا في فصل الشتاء هو أن فيروس الأنفلونزا ينتقل بشكل أفضل في درجات الحرارة الباردة والرطوبة المنخفضة، لذلك يجب عليك أن تقضي وقتا في أشعة الشمس و أيضا هي تساعد أجسامنا على إنتاج فيتامين "د. و." أنها تجعل خلايا مكافحة الأمراض في الجلد تتحرك بشكل أسرع وتعمل بكفاءة أكبر.
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