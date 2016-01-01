

6 عادات يومية لتقوية المناعة ضد فيرس كورونا 6 عادات يومية لتقوية المناعة ضد فيرس كورونا

يعاني العالم من الانتشار السريع لفيروس كورونا، الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية، وباء عالمي، لذلك تنشر بوابة أخبار اليوم 6 عادات يومية يجب إتباعها لتقوية المناعة للحفاظ على صحتك ضد الفيروس.



- تناول الخضار

يجب أن تتناول كل يوم الخضار النيء لأنه يحتوي على مجموعة من البكتريا العضوية التي تساعد على تقوية مناعة الجسم ضد أي فيروسات .



-التعرض لأشعة الشمس

أحد أسباب مشكلة انتشار الأنفلونزا في فصل الشتاء هو أن فيروس الأنفلونزا ينتقل بشكل أفضل في درجات الحرارة الباردة والرطوبة المنخفضة، لذلك يجب عليك أن تقضي وقتا في أشعة الشمس و أيضا هي تساعد أجسامنا على إنتاج فيتامين "د. و." أنها تجعل خلايا مكافحة الأمراض في الجلد تتحرك بشكل أسرع وتعمل بكفاءة أكبر.

قد يعجبك أيضا...

- اخذ حمام بارد صباحاجميع الأبحاث الطبية تؤكد إلى أن اخذ حمام بارد يوميا صباحا يساعد الجسم في تقوية المناعة ومحاربته للفيروسات.- نظام النوم ليلاتنظيم النوم ليلا والاستيقاظ صباحا يساعد كثيرا في تقوية المناعة وليس فقط ذلك بل يساعد على عمل أجهزة الجسم بشكل أكثر صحا وسلامة-تناول الزبادياتضح من البحوث التي أجريت في شتى أنحاء العالم، أن بكتيريا الزبادي النشطة ونواتجها التي تنطلق بالقناة المعوية ما هي إلا مضادات حيوية طبيعية واسعة المجال، كما تساعد على تقوية المناعة بشكل كبير لذلك احرص على تناول الزبادي يوميا صباحا.- شوربة الدجاجأكدت الأبحاث عبر العصور إلى أن شوربة الدجاج تساعد على التخلص من الالتهاب المفاصل فهو واحدة من أكثر الأطعمة الفعالة لمحاربة الفيروسات و تقوية المناعة .