

مشاهير في الحجر الصحي.. أبرزهم توم هانكس وليدي جاجا مشاهير في الحجر الصحي.. أبرزهم توم هانكس وليدي جاجا

أثار التفشي السريع لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) مخاوف العالم بأسره بعد أن أصيب به عشرات الآلاف من الناس حول العالم وقضى بعضهم بسببه.



ومع تزايد الإصابات بشكل كبير قرر بعض المشاهير العالميين عزل أنفسهم بسبب مخاوف من حمل الفيروس أو الإصابة به.



ومن أبرز هؤلاء المشاهير كان توم هانكس وزوجته اللذان أعلنا عن إصابتهما بفيروس كورونا، وبدء فترة عزلهما في الحجر الصحي.

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وكان هانكس وزوجته، في أستراليا، أثناء الإعداد لفيلم، عندما شعرا بمتاعب في الجهاز التنفسي، وأظهرت الفحوص إصابتهما بالفيروس، ولا يزالا حتى الآن في الحجر.وقرر رئيس البرتغال مارسيليو ريبيلو فرض حجر صحي على نفسه كتدبير وقائي وتعليق أي نشاط عام له داخل البرتغال أو خارجها.أما رئيس منغوليا باتولجا، فوضع بالحجر الصحي برفقة مجموعة من المسؤولين عقب عودتهم من زيارة للصين، ليصبح أول رئيس دولة في العالم يقوم بزيارة الصين بعد انتشار كورونا.وخضع اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو للعزل الصحي هو وأفراد فريق يوفنتوس، بعدما أعلن النادي ثبوت إصابة لاعبه دانييلي روغاني بفيروس كورونا.وشجَّعت النجمة الأمريكية "ليدي غاغا" معجبيها ومحبيها بعزل أنفسهم لتفادي إصابتهم بفايروس كورونا، نظرا لتزايد عدد الوفيات والمصابين به في أمريكا.وشاركت "غاغا" متابعيها عبر موقع "إنستجرام" صورة لها برفقة كلابها، وكتبت: "تحدثت مع أطباء وعلماء وقالوا إن أفضل وأسهل طريقة للوقاية هي عزل النفس في المنزل والابتعاد عن التجمعات".وتابعت: "أتمنى مُقابلة والديّ وجدتي؛ لكن لا أود أن أنقل لهم العدوى إذا كنت مصابة به.. حاليًا أستمتع بوقتي في المنزل برفقة كلابي. سنتخطى هذا. ثقوا بي".ووضع الفنان الكويتي عبدالله بوشهري في الحجر الصحي فور عودته من إيران، ليخرج بعدها ويطمئن جمهوره أنه ليس مصابا بالمرض.وكانت قد قررت الفنانة التونسية لطيفة، حجر نفسها بعد أن تعرضت لنزله برد شديدة أثارت مخاوفها، لتظهر للجمهور بعد ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطمئنهم أنها بخير وغير مصابة بالفيروس.وارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة حول العالم من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ إلى 6503، وبلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 167 ألفا و392 حالة، بينما تعافى 76 ألفا و452 شخصا.