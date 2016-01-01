قال جاك ما الملياردير الصيني ومؤسس شركة علي بابا، إنه سيتبرع بنحو 500 ألف من معدات فحص فيروس كورونا، ومليون كمامة للولايات المتحدة، وحثّ على التعاون الدولي للتصدي للمرض.
وتبرعت مبادرة ما، وهي نتاج تعاون بين مؤسسته الخيرية الخاصة وشركة علي بابا، في الآونة الأخيرة بمواد إغاثة لمناطق في اليابان وكوريا وإيطاليا وإيران وإسبانيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز، السبت.
وتعثرت جهود الفحص في الولايات المتحدة بسبب معدات فحص معيبة وزعتها الحكومة في فبراير، وكانت تظهر بعض النتائج الخاطئة.
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التعليقات على ملياردير ينتشل أميركا من انتكاسة المعدات المعيبة لفحص كورونا
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