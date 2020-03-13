وزارة التخطيط تلغى نظام البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف

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صورة الخبر: وزارة التخطيط تلغى نظام البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف
وزارة التخطيط تلغى نظام البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف

هالة السعيد: ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية وتكاتف كل الجهات والأفراد لمواجهة هذا التهديد العالمي

اتخذت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة من الإجراءات الخاصة بالعمل داخل ديوان عام الوزارة، وذلك فى إطار مرحلة الإجراءات الوقائية المختلفة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس، الذي يمثل تهديدًا عالميًا، وكذلك أهمية تكاتف كل الجهات والأفراد، مع الالتزام التام بقرارات الحكومة، ومنع التجمعات وهى القرارات التى تهدف إلى حماية المواطن المصري.
وأكدت وزيرة التخطيط أهمية اتخاذ التدابير اللازمة فى كل مرافق الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا، مع توفير بيئة عمل صحية وآمنة للموظفين ، بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية.

من بين الإجراءات التى تم اتخاذها بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الالكترونية والعمل بأجهزة متنقلة، والتي يعمل عليها مجموعة من الموظفين المختصين بتسجيل الحضور والانصراف يوميًا. كما تم توفير أجهزة لقياس درجة حرارة الموظفين والمتعاملين مع الوزارة قبل دخولهم المبنى، مع توفير العناية الطبية لمن يحتاج ذلك.. كما تم كذلك تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ومرافق الوزارة.

المصدر: اليوم السابع

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