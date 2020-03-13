

لماذا ارتفعت أسعار الذهب اليوم.. خبير أسواق مال يكشف عن الأسباب لماذا ارتفعت أسعار الذهب اليوم.. خبير أسواق مال يكشف عن الأسباب

قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن أسعار الذهب تراجعت أكثر من 170 دولارًا خلال الأسبوع الماضي، بسبب تخوفات فيروس كورونا، خاصةً بعد إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء، وحذرت بعض المناطق بأوروبا.



وتابع سمير رؤوف في تصريحات لـ"صدى البلد": "بالتالي انعكس ذلك على أسعار الذهب فى محلات الصاغة المصرية وشهد هبوط حاد بالسعر متأثر بسعره عالميًا، إلا أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرة أخرى بشكل مفاجئ سيدفع أسعار الذهب للصعود مرة أخرى".



أسعار الذهب اليوم الاثنين 16-3-2020 في مصر، سجلت رتفاعا بنحو 11 جنيها، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب وجاء ذلك نتيجة تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين أمس، الأحد، في خطوة استثنائية جديدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا الآخذة بالتسارع في أنحاء العالم.

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ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 700 جنيه بعد أن كان سعر جرام الذهب عيار 21 ، 689 مساء أمس الأحد، ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.أسعار الذهب عيار 21سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 700 جنيه للجرام بدون مصنعية.سعر الذهب في مصروجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:سعر جرام الذهب عيار 24سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 800 جنيه.سعر جرام الذهب عيار 21وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 700 جنيه.سعر جرام الذهب عيار 18سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 600 جنيه.سعر جرام الذهب عيار 14سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 467 جنيها.سعر أوقية الذهب عيار 24بينما بلغ سعر أوقية اليوم الاثنين عيار 24: 24.880 جنيه.سعر الجنيه الذهبوسجل سعر الجنيه الذهب اليوم: 5600 جنيه.سعر كيلو الذهب عيار 24بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24: 800.000 جنيه.سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوموعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.