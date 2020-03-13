بورصة مصر تعلق التداول 30 دقيقة بعد هبوط الأسهم

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بورصة مصر تعلق التداول 30 دقيقة بعد هبوط الأسهم

علقت بورصة مصر تداولات منتصف اليوم الإثنين لمدة 30 دقيقة، وسط تراجع حاد للاسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي إي.جي.إكس 100 بنسبة 5% ، وقال وسطاء ،تأثر المتعاملون في السوق بانهيار أسواق المال العالمية مع تنامي وباء فيروس كورونا وحدثت عمليات بيع واسعه على الأسهم.

انهيار بورصات أوروبا بعد تزايد وباء فيروس كورونا
وكانت بورصة مصر قد أنهت تعاملات الأحد، على تراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقى للبورصة 39.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 560.164 مليار جنيه.

وقال البنك المركزي المصري يوم الأحد إنه مستعد "للتدخل بشكل فوري" من أجل الحفاظ على الاستقرار المصرفي والنقدي إذا اقتضت الضرورة، وذلك بعد إعلان الحكومة المصرية خطوات لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وهوت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين مع تنامي وباء فيروس كورونا في معظم أوروبا، في حين فشلت إجراءات التيسير النقدي للبنوك المركزية العالمية في طمأنة المستثمرين بشأن تصاعد الضرر الاقتصادي. المحافظ الإلكترونية لمدة ستة أشهر".

المصدر: العين

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