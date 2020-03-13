علقت بورصة مصر تداولات منتصف اليوم الإثنين لمدة 30 دقيقة، وسط تراجع حاد للاسهم.
وهبط المؤشر الرئيسي إي.جي.إكس 100 بنسبة 5% ، وقال وسطاء ،تأثر المتعاملون في السوق بانهيار أسواق المال العالمية مع تنامي وباء فيروس كورونا وحدثت عمليات بيع واسعه على الأسهم.
انهيار بورصات أوروبا بعد تزايد وباء فيروس كورونا
وكانت بورصة مصر قد أنهت تعاملات الأحد، على تراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقى للبورصة 39.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 560.164 مليار جنيه.
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التعليقات على بورصة مصر تعلق التداول 30 دقيقة بعد هبوط الأسهم
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