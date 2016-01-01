قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية لتقوية العضلات وتساعد على حرق الدهون.
وقال حسام أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الاثنين، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها.
وأضاف حسام أبو هاشم، أن التمارين تناسب لجميع الأشخاص على حسب وزن كل فرد، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.
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التعليقات على تمارين رياضية لتقوية العضلات وحرق الدهون.. فيديو
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