تمارين رياضية لتقوية العضلات وحرق الدهون.. فيديو

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تمارين رياضية لتقوية العضلات وحرق الدهون.. فيديو

قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية لتقوية العضلات وتساعد على حرق الدهون.

وقال حسام أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الاثنين، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها.

وأضاف حسام أبو هاشم، أن التمارين تناسب لجميع الأشخاص على حسب وزن كل فرد، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأوضح حسام أبو هاشم، أن التمارين تستغرق دقائق وتحرق الدهون، وتقوي الجسم.

وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.

المصدر: elbalad

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