حذر رئيس المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض، أنتوني فاوتشي، من أنه قد تبدأ موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا في الصين بعد إلغاء الحجر الصحي.
وقال الخبير الأمريكي في لقاء مع شبكة "أيه.بي.سي" الأمريكية: "بعد أن تزيل القيود وتعود إلى الحياة الطبيعية، قد تحدث موجة ثانية (من المرض). آمل ألا يحدث هذا".
وتحدث الخبير عن احتمالات حدوث وباء في الولايات المتحدة، وأشار إلى أنه يمكن أن يستمر من عدة أسابيع إلى عدة أشهر، وهو ما يعتمد بشكل أساسي على "فعالية تدابير المكافحة" في انتشار المرض.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على أمريكا تحذر: موجة جديدة من كورونا تبدأ قريبًا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق