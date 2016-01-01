

أمريكا تحذر: موجة جديدة من كورونا تبدأ قريبًا أمريكا تحذر: موجة جديدة من كورونا تبدأ قريبًا

حذر رئيس المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض، أنتوني فاوتشي، من أنه قد تبدأ موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا في الصين بعد إلغاء الحجر الصحي.



وقال الخبير الأمريكي في لقاء مع شبكة "أيه.بي.سي" الأمريكية: "بعد أن تزيل القيود وتعود إلى الحياة الطبيعية، قد تحدث موجة ثانية (من المرض). آمل ألا يحدث هذا".



وتحدث الخبير عن احتمالات حدوث وباء في الولايات المتحدة، وأشار إلى أنه يمكن أن يستمر من عدة أسابيع إلى عدة أشهر، وهو ما يعتمد بشكل أساسي على "فعالية تدابير المكافحة" في انتشار المرض.

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وأعلنت منظمة الصحة العالمية مساء الأحد، تسجيل نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع أنحاء العالم وفارق الحياة 343 شخصا.