بسبب كورونا.. القبض على مصري في الكويت.. تفاصيل

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بسبب كورونا.. القبض على مصري في الكويت.. تفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية في الكويت القبض على مواطن مصري مقيم هناك، وذلك بعد اعتراضه في مقطع فيديو على الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، قالت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة الجرائم الإلكترونية إنها تمكنت من رصد المصري بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو المسيئة للكويت وحكومتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "Tik Tok"؛ ومن ثمّ قامت على الفور بعمل كمين له وإلقاء القبض عليه.

وأوضحت الإدارة أنه عند مواجهة الوافد بالفيديوهات، أقر بأنه من قام بتصويرها ونشرها بحسابه.

وبعد الاستماع إلى أقواله، قررت الإدارة العامة احتجازه على ذمة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لفعلته.

وفي مقطع الفيديو المسيء، قال الوافد المصري "ابعدوا عن المصريين، لأن المصريين للمرة الأولى والأخيرة خط أحمر".

وقال أيضا في الفيديو الذي قام بنشره: "مش حتقدر تمنع الناس تقعد مع بعض في الديوانيات".

المصدر: elbalad

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