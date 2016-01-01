

محافظ القاهرة يقرر غلق صالات الجيم محافظ القاهرة يقرر غلق صالات الجيم

قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، غلق الصالات والمراكز الرياضية (الجيم) بشكل عاجل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وكإجراء وقائى واحترازى ولمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا، ووجه المحافظ لنوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لغلق كافة المراكز الرياضية بالعاصمة حرصًا على الصحة العامة.



وأضاف محافظ القاهرة أنه خلال 24 ساعة من صدور توجيهات رئيس الوزراء بغلق السناتر التعليمية تمكنت المحافظة من غلق 350 مركزا تعليميا ( سنتر ) بالعاصمة.



وأكد أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كل هذه التدابير الاحترازية حفاظًا على أبنائنا من العدوى.

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وأشار المحافظ إلى أنه يتابع على مدار الساعة الإجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لغلق جميع المراكز التعليمية والرياضية.ومن جانبه، أشاد محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بغلق الصالات والمراكز الرياضية (الجيم ) بشكل عاجل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بمنع التجمعات كاجراء وقائي احترازي لمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا.وطالب "الشوري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، الحكومة بإصدار قرار عاجل بغلق المقاهي ومنع تداول الشيشة نهائيًا للوقاية من انتقال الفيروسات بين المواطنين، مؤكدًا أن الهدف هو منع التجمعات ووقف انتشار المرض بشكل سريع.ووجه عضو مجلس النواب عددا من النصائح للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا، من أبرزها السلام عن طريق التحية بالكلام وليس بالأيدي، وضرورة تهوية المنزل بالكامل ووقف استخدام المكيفات، واستخدام المناديل في حالة العطس والكحة والسعال والتخلص منها سريعًا.و ناشد الشوري المواطنين بضرورة استخدام وسائل النقل غير المزدحمة مثل الدراجات أو المشي دون اللجوء إلى وسائل النقل المزدحمة مثل الميكروباصات وغيرها، لافتًا إلى أن تعداد سكان مصر 100 مليون نسمة وصحة المواطن المصري اولوية قصوى.وأشاد النائب بقرار الرئيس السيسي بتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية بكونه وباء عالميا.كما طالبت إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة غلق قاعات الأفراح والمقاهي ومنع الشيشة نهائيًا بشكل عاجل كإجراء وقائي احترازي ولمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا.وأكدت "شاكر" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قاعات الأفراح هي أحد الأماكن الخطيرة التي يتجمع بها المواطنون يكي يقدمون التحية لأهل العريس والعروسة بكل الود والحب التي يتضمن السلام والأحضان والقبل والرقص وغير ذلك مما يجعل انتقال فيروس كورونا سريع بين الأشخاص.وتابعت النائبة قائلة:" قاعات الافراح المواطنين بيسلموا على بعض ويبوسوا بعض والعدوى هتنتشر من هنا".وأشارت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن المقاهي أيضا هي من الوسائل الخطيرة التي تنتقل العدوى عن طريق الشيشة، مطالبة جميع المحافظين بغلق قاعات الأفراح والمقاهي ومنع الشيشة نهائيًا، أضافة إلى منع العزاء في دار المناسبات والكنائس والاكتفاء بتشيع الجنازة على القبور فقط.وفي السياق ذاته، قال محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بغلق الصالات والمراكز الرياضية (الجيم) بشكل عاجل للوقاية من كورونا يتفق تمامًا مع الاتجاة العام لمنع وجود تجمعات تسبب انتقال العدوى.وأكد "الفيومي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن جميع دول العالم اتجهت لهذه الإجراءات الاحترازية في إيطاليا قامت بتطبيق نظام حظر التجوال لتفشي الفيروس بها، مصر تقوم بجهود لمنع انتشاره، مطالبًا بضرورة إغلاق المقاهي ومنع تداول الشيشة للوقاية من فيروس كورونا.واشاد النائب بجهود الدولة في إغلاق السناتر وتعليق الدراسة لمدة اسبوعين ومنع النشاط الرياضي، مشددًا على ضرورة غلق قاعات الافراح حتي يتم وضع حد للفيروس وانها تستوعب قدرا كبيرا من الأشخاص ومن الممكن أن ينتقل الفيروس بسهولة حولها.ومن جانبه، أعلن سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، تقدمه ببيان عاجل موجه لرئيس الحكومة ووزيرة الصحة بشأن إضافة أكبر عدد من أسر العنايات المركزة بجميع المحافظات تحسبًا لانتشار الإصابة بفيروس كورونا وكإجراء وقائي واحترازي لمواجهة الفيروس.وأكد "البطيخي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح وباء عالميا ينبغي للدولة تكثيف جهودها عن طريق أخذ الاحتياطات اللازمة، وإضافة عدد كبير من أسر العنايات المركزة بكل محافظة؛ تحسبًا لانتشار الإصابة أصبح أمرا ضروريا للغاية.وطالب عضو مجلس النواب، بتخصيص جزء من مبلغ 100 مليار جنيه الذي قام الرئيس السيسي بتخصيصه لمجابهة آثار فيروس كورونا لإضافة أعداد الأسرة بالعنايات المركزة بكل محافظة.